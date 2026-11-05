Chủ động tháo gỡ khó khăn khi triển khai áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Họp tháo gỡ một số vướng mắc trong tham mưu UBND tỉnh quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh yêu cầu tiến độ hoàn thành việc ban hành quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí phải hoàn thành trong tháng 10/2026, làm cơ sở phê duyệt giá dịch vụ công trong tháng 11/2026, đảm bảo triển khai quy trình đặt hàng, duy trì hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh không gián đoạn. Thời gian qua, Báo và Phát thanh truyền hình Sơn La đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo tờ trình, dự thảo quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử theo Thông tư số 01/2026/TT-BVHTTDL và Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình các cơ quan liên quan thẩm định. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ mới, tính đặc thù cao, một số quy định có cách hiểu không thống nhất dẫn đến tiến độ ban hành quyết định áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực báo chí bị chậm.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi làm rõ một số nội dung về đối tượng áp dụng, hiệu lực hồi tố của quyết định được áp dụng từ ngày 1/9/2026 theo trường hợp cần thiết quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thống nhất chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của dự thảo quyết định để bảo đảm ban hành phù hợp với các quy định và thực tiễn hoạt động báo chí.

Đồng chí Giám đốc Báo và PTTH Sơn La phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo các đơn vị cũng thống nhất phương pháp phối hợp, trao đổi thông tin để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ tham mưu UBND tỉnh ban hành hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí./.