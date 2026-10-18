Chủ động tháo gỡ khó khăn để tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Đây cũng là hướng đi mà xã Bình Minh đang tập trung nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Chung tay tháo gỡ vướng mắc

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, mặt bằng, nguồn vốn và cơ chế, chính sách. Thực tiễn này đòi hỏi chính quyền cơ sở không chỉ thực hiện tốt chức năng quản lý mà còn chủ động nắm bắt tình hình, lắng nghe kiến nghị và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, chính quyền cơ sở cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng điều hành theo hướng khoa học, bài bản; chủ động nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp để xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp với thực tiễn.

GS.TS Mạc Quốc Anh cho rằng, địa phương cần nghiên cứu khai thác lợi thế từ các tuyến giao thông, đặc biệt là Vành đai 4 Vùng Thủ đô, để phát triển dịch vụ kho bãi, trung chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu vận tải. Đồng thời, cần nâng cao năng suất sản xuất, phát triển các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Xã Bình Minh có nhiều dư địa để phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Đinh Luyện

Trong lĩnh vực bất động sản, ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nam Hà Nội Invest, cho biết: Quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng mở ra nhiều cơ hội đầu tư, song doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, nguồn vốn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đối với các hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất, yêu cầu tuân thủ quy định về thuế, ứng dụng công nghệ số và bảo vệ thương hiệu cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được hỗ trợ. Ông Đỗ Duy Khương, đại diện ngành nghề dệt may xã Bình Minh, kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử; tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp để giải đáp khó khăn, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh tháo gỡ khó khăn về thủ tục, chính sách, tăng cường liên kết và chia sẻ nguồn lực giữa các doanh nghiệp cũng là hướng đi cần thiết. Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diên Hồng, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi và đặt trụ sở chính tại xã Bình Minh, cho rằng việc tham gia các câu lạc bộ, hiệp hội doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để các đơn vị kết nối, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Khơi thông nguồn lực, mở rộng dư địa phát triển

Năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới của xã Bình Minh trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Với quy mô dân số gần 90.000 người, địa phương có lợi thế về thị trường tiêu thụ, nguồn lao động và mạng lưới sản xuất, kinh doanh đa dạng. Đặc biệt, vị trí tiếp giáp 7 xã, phường cùng các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 21B, đường Vành đai 3,5 và Vành đai 4… tạo điều kiện thuận lợi để Bình Minh tăng cường kết nối, lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển thương mại, dịch vụ.

Đáng chú ý, trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 414,7 tỷ đồng, bằng 154% dự toán. Kết quả này cho thấy, nguồn lực kinh tế của địa phương có cơ sở để tiếp tục được khai thác, phát huy. Trong đó, sự ổn định và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có vai trò quan trọng trong duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm và đóng góp ngân sách.

Theo ông Nguyễn Khánh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh, doanh nghiệp không chỉ là lực lượng tạo ra của cải vật chất, việc làm và nguồn thu ngân sách mà còn là đối tác quan trọng, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Vì vậy, phát huy nội lực doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động ổn định là những nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của xã.

Xã Bình Minh trao giấy khen, tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho địa phương. Ảnh: Đinh Luyện

Từ quan điểm đó, Bình Minh xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên. Cấp ủy, chính quyền xã chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi; chủ động lắng nghe, tiếp nhận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Đăng Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết: Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực vượt khó, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một trong những định hướng được UBND xã nghiên cứu là hợp tác xây dựng sàn thương mại điện tử cấp cơ sở giai đoạn 2026-2030, hướng tới hình thành kênh kết nối doanh nghiệp, hộ kinh doanh với người tiêu dùng trên môi trường số. Mô hình này sẽ tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng đầu ra, kết nối các kênh phân phối, logistics và thanh toán điện tử, qua đó hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.