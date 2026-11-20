LLVT Lâm Đồng tham gia diễn tập phòng ngự bờ biển cùng Sư đoàn 302. Ảnh tư liệu

Nâng chất tham mưu trong ngành

Xây dựng lực lượng đủ và chất lượng là yêu cầu tiên quyết để thực hiện toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ. Với nhiệm vụ này, trên cơ sở nắm chắc tình hình, Phòng Tham mưu đã tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xây dựng lực lượng bảo đảm vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: “Hiện, lực lượng bộ đội thường trực đã kiện toàn 100% đầu mối các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên”.

Cùng với xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện được triển khai chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng chương trình. Thống kê của Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, đến nay, huấn luyện dự bị động viên đạt 97,71%; huấn luyện dân quân tự vệ năm 2026 đạt 100%. Các đơn vị luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu giai đoạn huấn luyện I năm 2026 theo đúng quy định, hướng dẫn của Quân khu.

Không chỉ tổ chức huấn luyện trong nội bộ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với các đơn vị tổ chức các đợt diễn tập. Việc tham mưu tốt đã giúp các nội dung diễn tập được tiến hành đúng trọng tâm, sát với những diễn biến thực tế đời sống. Điều này giúp các đơn vị thuộc LLVT tỉnh không bị động bất ngờ trong các tình huống.

Trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp lại biên chế, công tác tham mưu đã giúp Bộ CHQS tỉnh có sự đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ, từ đó lựa chọn phù hợp, bảo đảm đúng người, đúng việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương tặng quà cho lực lượng tham gia diễn tập phòng ngự bờ biển. Ảnh tư liệu

Phát huy vai trò tham mưu toàn diện

Không chỉ tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong LLVT tỉnh, ngành tham mưu còn phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai quyết liệt các chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh từ cơ sở góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội các địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Nổi bật, trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng thực trạng các ban CHQS cấp xã, ngành tham mưu đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh xây dựng, thực hiện hiệu quả đề án “Xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc ban CHQS cấp xã”; bàn giao 28 trụ sở ban CHQS cấp huyện cũ, cơ sở nhà đất quốc phòng cho cấp xã làm việc, góp phần tối ưu hóa tài sản công.

Trước yêu cầu chủ động phòng ngừa, từ sớm, từ xa, ngành tham mưu đã đánh giá, xác định lại những khu vực có nguy cơ trở thành điểm nóng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương cấp tỉnh và cấp xã triển khai những nhiệm vụ liên quan, góp phần giữ vững ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngăn ngừa từ sớm nguy cơ phát sinh phức tạp.

Diễn tập công tác cứu nạn, chữa cháy và bảo đảm an toàn trên biển. Ảnh tư liệu

Với sự tham mưu hiệu quả có sự kết hợp chặt chẽ giữa chỉ đạo của cấp trên và thực tiễn địa bàn, các đơn vị thuộc LLVT tỉnh đã thực hiện tốt việc kết nghĩa với Quân đội Hoàng gia Campuchia; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự và ngoại giao với các tỉnh Mondulkiri, Siem Reap, Kampong Chhnang của Campuchia.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Năm 2027, Lâm Đồng bước vào giai đoạn tiếp tục củng cố quản lý, điều hành và triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu không chỉ là nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất giải pháp, mà còn phải chủ động dự báo, tham mưu xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đây sẽ tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng để LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho Lâm Đồng thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới”.