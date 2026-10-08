Chủ động tham mưu từ sớm, từ xa, không để bị động trước vấn đề mới, phát sinh

Quang cảnh buổi làm việc Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy.

Đổi mới tham mưu, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo

Trong quý III, năm 2026, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, bảo đảm tiến độ, chất lượng nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác nghiên cứu, tham mưu được triển khai tích cực; tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; kịp thời ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, đề án.

Công tác tuyên truyền, nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện chủ động, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu triển khai các nội dung về hoàn thiện, vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai theo chương trình năm 2026, phục vụ tốt các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương và đôn đốc thực hiện các nội dung sau kiểm tra, giám sát.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm; duy trì giao ban, triển khai các kết luận của Trung ương và của tỉnh, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị. Công tác chuẩn bị và phục vụ các hội nghị, phiên làm việc của Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác thẩm tra, thẩm định phục vụ công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy và thẩm định văn bản được triển khai bài bản. Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó triển khai phòng họp không giấy và ứng dụng hệ thống văn phòng cấp ủy.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy đạt kết quả tích cực. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình và nền tảng số; sản xuất một số chương trình phim tài liệu, tọa đàm, đối thoại có chiều sâu, tính lan tỏa rộng.

Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng năm học 2026 - 2027, triển khai đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ và tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp tỉnh.

Nâng chất lượng tham mưu, tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu kết luận, bên cạnh nhấn mạnh thêm những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc nghiêm túc khắc phục một số tồn tại, hạn chế.

Chất lượng tham mưu chưa đồng đều, tính chủ động, khả năng dự báo ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chưa quyết liệt; tiến độ một số nhiệm vụ còn chậm, trách nhiệm chưa rõ.

Công tác chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu chưa đồng đều; phối hợp giữa một số cơ quan chưa kịp thời, còn tình trạng chờ văn bản, chờ cuộc họp. Một số vụ việc kiểm tra, giám sát, xử lý tồn đọng còn kéo dài, nhất là những vấn đề phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Phạm Bằng

Khẳng định quý IV, năm 2026 có khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tập trung rà soát toàn bộ nhiệm vụ, kết luận, chương trình, kế hoạch đã được giao. Xác định rõ tiến độ, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm hoàn thành; chủ động xử lý, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, không để chậm tiến độ.

Tập trung tham mưu tổng kết năm 2026, đánh giá thực chất việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án. Xây dựng chương trình công tác năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, khả thi. Thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm người đứng đầu.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế; kịp thời giải quyết những bất cập sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, từng bước hình thành phương thức làm việc trên môi trường số.

Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan nâng cao chất lượng tham mưu theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác, sát thực tiễn. Đối với nội dung liên quan nhiều cơ quan phải xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm.

Những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm phải chủ động nghiên cứu, tham mưu từ sớm, từ xa; vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất.

Bên cạnh tăng cường nắm tình hình cơ sở, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, cần chủ động dự báo, xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ. Coi trọng tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích, bảo đảm xử lý đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, phù hợp thực tiễn.

Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động rà soát, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác. Nâng cao chất lượng tham mưu, kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ, tuyên truyền, nắm tình hình và tổng hợp, đôn đốc thực hiện kết luận, chỉ đạo của cấp ủy.

Cùng đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, chất lượng tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị chủ động, chất lượng cho năm 2027.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương, của tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, tuyên truyền; nâng cao hiệu quả định hướng thông tin, dư luận xã hội.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất, đúng định hướng, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng và tạo đồng thuận xã hội.