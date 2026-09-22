Chủ động tham mưu hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Phạm Thị Vui, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, Tổ trưởng Tổ Thư ký phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương quý III/2026 được triển khai chủ động, đồng bộ, gắn chặt hơn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương (Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy) với Ban Chỉ đạo 35 các Đảng ủy trực thuộc có chuyển biến tích cực; hoạt động tuyên truyền trên không gian mạng được tăng cường.

Trong quý, các báo, tạp chí, kênh truyền thông của các Đảng bộ trực thuộc duy trì quy mô thông tin lớn, với khoảng 2.500 tin, bài được đăng tải mỗi tuần; trong đó, hơn 600 tin, bài, phóng sự, video của các cơ quan báo chí phản ánh trực tiếp hoặc liên quan công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy và các lực lượng tham mưu, giúp việc duy trì thường xuyên công tác theo dõi, nắm bắt, phân tích tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và thông tin trên không gian mạng; tập trung vào những vấn đề liên quan việc triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ trên không gian mạng; vận hành hiệu quả fanpage “Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương”; đăng tải gần 150 bài viết, trong đó có nhiều nội dung đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội; tham mưu tổ chức thành công Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Cuộc thi thu hút gần 6.000 tác phẩm của 19/19 đảng ủy trực thuộc. Ban Tổ chức đã trao 34 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả và lựa chọn, gửi 63 tác phẩm tiêu biểu tham dự cuộc thi cấp Trung ương...

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác quý III/2026, chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, sản phẩm tốt để lan tỏa những thông tin có giá trị, lấy thông tin tích cực, chính thống làm chủ đạo. Hội nghị đã thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đóng góp của Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy thời gian qua đã tham mưu triển khai nhiều nhiệm vụ theo chương trình công tác; phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, thông tin trên không gian mạng; tham mưu xử lý, định hướng một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đồng thời duy trì chế độ thông tin, báo cáo, tổng hợp, giúp việc hiệu quả cho Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Chỉ đạo 35 Đảng ủy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Phân tích bối cảnh không gian mạng phát triển ngày càng nhanh, phương thức lan truyền thông tin ngày càng đa dạng đòi hỏi công tác tham mưu cần đổi mới mạnh mẽ hơn, đồng chí Vũ Đức Tú đề nghị Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy tiếp tục nâng cao chất lượng nắm tình hình, dự báo và tham mưu, xây dựng cơ chế theo dõi, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, mạng xã hội, các nền tảng truyền thông, kịp thời nhận diện những vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm, phức tạp có khả năng tác động đến tư tưởng, dư luận, phải có đánh giá ngắn gọn, phân tích và có giải pháp.

Đồng chí Vũ Đức Tú yêu cầu Tổ Thư ký phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ phát hiện sớm thông tin sai trái, xuyên tạc; tham mưu xử lý thông tin xấu, độc; đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ và lan tỏa những thông tin có giá trị về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng...; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, nghiên cứu, đào tạo, xuất bản trong Đảng bộ để tạo ra các sản phẩm thông tin đa dạng, ngắn gọn, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng và môi trường số; thông tin chính thống phải nhanh hơn, gần hơn, thuyết phục hơn, qua đó góp phần định hướng nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Vui, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, Tổ trưởng Tổ Thư ký quán triệt Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhiệm kỳ 2025-2030.