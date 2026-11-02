Chủ động, tập trung thực hiện các đề án, dự án về an ninh hàng không đảm bảo tiến độ

Chiều 2/11, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 của Đảng uỷ Công an Trung ương do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an,Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Trần Minh Tiến, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh, Kiểm tra viên cao cấp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn; cùng các thành viên trong Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chủ trì hội nghị.

Về phía Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh có Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh; các đồng chí trong Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Trung tướng Trần Minh Tiến, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh, Kiểm tra viên cao cấp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 phát biểu tại hội nghị.

Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả giám sát, đại diện Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 nhấn mạnh: Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết thông qua nhiều hình thức, biện pháp. Cụ thể như tổ chức các hội nghị trực tuyến, từ điểm cầu trụ sở Cục đến các Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế; yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt thông qua các nền tảng mạng xã hội và kênh thông tin truyền thông chính thống; quán triệt văn bản trên môi trường điện tử...

Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu tại hội nghị.

Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về công tác xuất nhập cảnh, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện Đề án số 06, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp hộ chiếu, thị thực điện tử, cổng kiểm soát tự động (Autogate) được nhân dân đánh giá cao góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác quản lý xuất nhập cảnh.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Phạm Vũ Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu tại hội nghị.

Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đại đa số cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan đúng quy trình, quy định. Đã chú trọng xây dựng, kiện toàn cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp; bố trí sử dụng cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; giám sát thường xuyên thông qua dự sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ góp phần bảo đảm triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách… để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại; nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Đồng thời, đề xuất Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương xem xét kết luận, yêu cầu Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục với những hạn chế, tồn tại đó…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 đã chỉ ra, khẩn trương khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải chủ động, tập trung thực hiện các đề án, dự án về an ninh hàng không đảm bảo tiến độ. Khẩn trương sửa lại quy chế làm việc; nêu cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chỉ huy, từ lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, lãnh đạo Công an các cửa khẩu; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ…

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Cao Minh Huyền chân thành cảm ơn đồng chí Thứ trưởng và Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 đã quan tâm, dành thời gian, công sức nghiên cứu hồ sơ, tài liệu; làm việc với Đảng ủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, có những nhận xét, đánh giá khách quan, toàn diện, thẳng thắn, giúp Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhìn nhận rõ hơn những kết quả đã đạt được, nhất là những hạn chế, thiếu sót cần tập trung khắc phục trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định, qua đợt kiểm tra, giám sát và đặc biệt qua những nhận xét, đánh giá của Đoàn, Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ nghiêm túc tiếp thu; rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.