Chủ động tạo nguồn, vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

Trung tâm Chính trị xã Hoằng Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Một trong những điểm sáng trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng ở Hoằng Hóa là phát huy vai trò của các tổ chức đảng trong trường học. Nhiều năm qua, Đảng bộ Trường THPT Lương Đắc Bằng luôn là đơn vị tiêu biểu trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp học sinh ưu tú vào Đảng.

Thầy giáo Lê Xuân Ninh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hằng năm, đảng ủy chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Cùng với đó, ban giám hiệu phối hợp với đoàn trường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, phong trào thi đua, hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Thông qua các phong trào, giáo viên chủ nhiệm và tổ chức đoàn kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, giới thiệu cho chi bộ theo dõi, giúp đỡ. Từ năm 2024 đến nay, đảng bộ nhà trường đã bồi dưỡng, kết nạp 153 học sinh vào Đảng, vượt chỉ tiêu đề ra”.

Để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Hóa đã ban hành nghị quyết về tăng cường công tác phát triển đảng viên trong thời kỳ mới, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, gắn với trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Theo đó, các cấp ủy đưa nhiệm vụ phát triển đảng viên vào chương trình công tác, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm trong phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Một trong những giải pháp được xã chú trọng là chủ động rà soát, khảo sát, lập danh sách quần chúng ưu tú và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nguồn kết nạp cho cả nhiệm kỳ và từng năm. Đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, nguồn phát triển Đảng được quan tâm từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh THPT. Ở khu vực thôn, các chi bộ tập trung phát hiện đoàn viên, thanh niên tích cực, hội viên các tổ chức đoàn thể, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, quần chúng tiêu biểu trong vùng đồng bào có đạo. Đặc biệt, đối tượng công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng cũng được quan tâm khảo sát, tạo nguồn, hướng tới thành lập tổ chức đảng khi đủ điều kiện.

Bên cạnh công tác tạo nguồn, Hoằng Hóa còn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn phát triển đảng viên với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới được triển khai nền nếp. Trong các kỳ sinh hoạt định kỳ, cấp ủy dành thời gian đánh giá kết quả tạo nguồn, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn và xác định nhiệm vụ phát triển đảng viên. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm phương châm “vào chặt chẽ, ra kiên quyết”. Đặc biệt, kết quả phát triển đảng viên được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy hằng năm.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, công tác phát triển đảng viên ở Hoằng Hóa đạt kết quả nổi bật. Toàn xã đã kết nạp được 114 đảng viên mới, đạt 110,7% kế hoạch năm 2026. Trong đó, Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hoằng Hóa kết nạp được 4 đảng viên; Chi bộ thôn Lê Lợi kết nạp 5 đảng viên, Chi bộ thôn Trung Sơn kết nạp 3 đảng viên... Đáng chú ý, Chi bộ Ngọc Đỉnh, nơi có 100% đồng bào theo đạo công giáo, đã kết nạp được 1 đảng viên sau 12 năm liên tục không kết nạp được đảng viên mới. Kết quả này cho thấy sự kiên trì, chủ động của cấp ủy trong công tác tuyên truyền, vận động, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú, từng bước tháo gỡ khó khăn về nguồn phát triển Đảng ở địa bàn đặc thù.

Những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên của xã Hoằng Hóa không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn khẳng định hiệu quả từ việc chủ động tạo nguồn, đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị. Đây là tiền đề quan trọng để Hoằng Hóa tiếp tục củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.