Công an xã Phú Hồ tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND của công dân Nguyễn Đình Phú. Ảnh: Công an TP. Huế

Lan tỏa tinh thần tình nguyện

Với mong muốn được khoác lên mình màu áo của người chiến sĩ CAND, em Lê Anh Tuấn (sinh năm 2008, người dân tộc Tà Ôi, trú tại thôn Ka Vin, xã A Lưới 4) đã chủ động tìm hiểu các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn và tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND.

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao, Tuấn sớm ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Với em, tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ là cơ hội rèn luyện trong môi trường kỷ luật mà còn là dịp cống hiến sức trẻ, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Tuấn chia sẻ: “Em mong muốn được trải nghiệm, thử sức trong những nhiệm vụ mới, đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tinh thần tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ được lan tỏa ở A Lưới 4 mà còn tại nhiều địa phương khác. Vừa qua, Công an xã Phú Hồ đã tiếp nhận đơn tình nguyện của công dân Nguyễn Đình Phú, hiện là sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Dù đang theo học đại học, Phú vẫn chủ động đăng ký thực hiện nghĩa vụ CAND với mong muốn được rèn luyện, học tập và cống hiến trong lực lượng. Thượng tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Phú Hồ cho biết, việc thanh niên đang theo học tại các trường đại học chủ động đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND là tín hiệu tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Công an TP. Huế, từ miền núi đến đồng bằng, mỗi lá đơn tình nguyện thể hiện một lựa chọn, ước mơ riêng nhưng đều chung tinh thần sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ. Đây cũng là kết quả từ công tác tuyên truyền, vận động được công an các xã, phường triển khai tại cơ sở.

Nâng cao chất lượng tuyển chọn

Năm 2026, Công an thành phố đã tuyển chọn 336 công dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm yêu cầu đề ra, không để xảy ra bù đổi. Chất lượng công dân được tuyển chọn cao hơn năm trước, góp phần bổ sung nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND.

Để đạt kết quả này, Công an thành phố tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các khâu tuyển chọn; chú trọng rà soát, quản lý nguồn công dân, tuyên truyền, vận động, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị và khám tuyển sức khỏe. Trong đó, công an các xã, phường giữ vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và gia đình công dân trong quá trình thực hiện.

Bước vào mùa tuyển quân năm 2027, Công an TP. Huế tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tại hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2027, các đơn vị đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quản lý nguồn, tuyên truyền, vận động và xác minh tiêu chuẩn chính trị; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng tuyển chọn.

Đến nay, hội đồng nghĩa vụ quân sự 40 xã, phường đã hoàn thành sơ khám sức khỏe đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia CAND. Các địa phương triển khai đúng quy trình; việc xét duyệt các trường hợp miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.

Về nhiệm vụ tuyển quân năm 2027, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố cho biết, ông đã yêu cầu công an các địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân ngay từ cơ sở. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động; thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, quy định. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng công dân được tuyển chọn, chủ động lựa chọn nguồn là công dân là người dân tộc thiểu số, công dân có trình độ đại học, cao đẳng và công dân nữ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

Tại hội nghị rà soát, nắm tình hình và triển khai công tác tuyển quân năm 2027 diễn ra đầu tháng 11 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu Công an thành phố tập trung chỉ đạo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, nắm chắc nguồn tuyển.