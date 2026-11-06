Chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên ở Kiên Mộc

Chủ động tìm nguồn, lựa chọn đúng người

Đến thôn Nà Thuộc, xã Kiên Mộc, hỏi chuyện những người làm kinh tế từ rừng, chúng tôi được giới thiệu về anh Hoàng Văn Trọng, một trong hai quần chúng ưu tú đang được Chi bộ thôn theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Trước đây, kinh tế gia đình anh Trọng chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập không ổn định. Nhận thấy lợi thế đất đồi của địa phương, anh mạnh dạn đầu tư trồng thông, trồng hồi, kiên trì chăm sóc, từng bước phát triển kinh tế. Nhờ chịu khó lao động, biết tính toán trong sản xuất, gia đình anh đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, cuộc sống ngày càng ổn định. Không chỉ chăm lo kinh tế gia đình, anh Trọng còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, được bà con tín nhiệm.

Từ quá trình theo dõi, đánh giá, Chi bộ thôn Nà Thuộc đã lựa chọn anh Trọng để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, anh càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với gia đình và cộng đồng. Anh Trọng chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ nghĩ làm sao chăm lo cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Khi được chi bộ quan tâm, tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng để phấn đấu vào Đảng, tôi rất vui và tự hào. Tôi hiểu rằng muốn trở thành đảng viên thì không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn phải gương mẫu trong mọi công việc, tích cực đóng góp cho thôn, bản”.

Đảng bộ xã Kiên Mộc (tỉnh Lạng Sơn) tham gia hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Ảnh: LÊ QUỲNH

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Tô Đức Lượng, Bí thư Chi bộ thôn Nà Thuộc cho biết: "Việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được chi bộ quan tâm thực hiện thường xuyên, nhất là đối với những người trẻ có ý chí vươn lên, tích cực tham gia công việc chung. Tuy nhiên, không phải cứ làm kinh tế giỏi là đủ điều kiện được xem xét kết nạp Đảng. Chi bộ còn chú trọng theo dõi ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, sự gương mẫu và uy tín của quần chúng trong cộng đồng”.

Câu chuyện của anh Hoàng Văn Trọng cho thấy, nguồn phát triển đảng viên không ở đâu xa mà có thể được phát hiện từ chính những người tích cực lao động, sản xuất, có ý chí vươn lên và trách nhiệm với cộng đồng. Vấn đề là chi bộ phải thường xuyên nắm bắt, theo dõi, tạo điều kiện để quần chúng được học tập, rèn luyện và phấn đấu.

Bồi dưỡng nguồn, coi trọng chất lượng kết nạp

Xã Kiên Mộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Kiên Mộc, Bính Xá và Bắc Xa trước đây. Sau sáp nhập, Đảng bộ xã có 52 chi bộ trực thuộc với 527 đảng viên. Là xã miền núi, biên giới, dân cư phân bố ở nhiều thôn, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, Kiên Mộc gặp không ít khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là ở các thôn vùng sâu, vùng xa.

Trước thực tế đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ chủ động rà soát, nắm chắc nguồn quần chúng có triển vọng; quan tâm đoàn viên, thanh niên, người dân tộc thiểu số có uy tín trong cộng đồng, những người tích cực phát triển kinh tế và tham gia các phong trào tại địa phương. Công tác tạo nguồn được gắn với quá trình theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ để quần chúng có điều kiện rèn luyện thông qua thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Đối với những địa bàn còn khó khăn về nguồn, các chi bộ cần chú trọng phát hiện nhân tố tích cực ngay trong quá trình vận động nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Nhờ chủ động triển khai công tác tạo nguồn, trong 9 tháng năm 2026, Đảng bộ xã Kiên Mộc đã kết nạp 22 đảng viên, đạt 104,76% chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh địa phương vừa sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, kết quả phát triển đảng viên không chỉ thể hiện ở số lượng người được kết nạp mà quan trọng hơn là chất lượng đội ngũ được bổ sung cho các tổ chức đảng.

Đồng chí Hoàng Thị Kim Hoạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiên Mộc cho biết, đối với địa bàn miền núi, biên giới, việc phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng trong củng cố tổ chức đảng ở cơ sở. Những đảng viên am hiểu phong tục, tập quán, gắn bó với cộng đồng có điều kiện thuận lợi trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, cùng với quan tâm về số lượng, Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ coi trọng chất lượng tạo nguồn, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng, tạo điều kiện để họ rèn luyện, thử thách thông qua công việc cụ thể. Việc xem xét kết nạp phải bảo đảm chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và uy tín trong nhân dân.

Từ việc phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú như anh Hoàng Văn Trọng ở thôn Nà Thuộc đến chủ động tạo nguồn tại các chi bộ trong toàn xã, Kiên Mộc đang từng bước nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Đối với một xã miền núi, biên giới, mỗi quần chúng ưu tú được bồi dưỡng, mỗi đảng viên mới được kết nạp không chỉ góp phần bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng mà còn tạo thêm những nhân tố tích cực, gần dân, hiểu dân, có khả năng vận động nhân dân cùng xây dựng bản làng.