Chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên

Chi bộ Trạm Y tế xã Nam Giang kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Ảnh: PƠ LOONG PHÁI

Chú trọng bồi dưỡng và giữ nguồn

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy, tính đến ngày 25/9/2026, toàn thành phố kết nạp 4.215 đảng viên, đạt 97,37% kế hoạch năm. Trong đó, tại các xã miền núi, dù còn gặp khó khăn nhưng một số nơi đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên cả năm. Nhiều địa phương chủ động hơn trong tạo nguồn và chuyển từ chờ có nguồn mới bồi dưỡng sang rà soát, chuẩn bị nguồn từ sớm.

Năm 2026, Đảng bộ xã Tây Giang được giao kết nạp 29 đảng viên mới. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các tổ chức đảng trực thuộc và tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 91 quần chúng ưu tú. Đến ngày 8/10, Đảng bộ xã kết nạp 32/29 đảng viên, đạt 110,34% chỉ tiêu.

Theo Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Tây Giang Nguyễn Khoa Vẽ, hiện nhiều thanh niên đi học, đi làm ngoài địa phương, gây trở ngại trong liên hệ, theo dõi quá trình phấn đấu. Vì vậy, địa phương chú trọng rà soát nguồn từ sớm, quan tâm những quần chúng trẻ có quá trình học tập, rèn luyện và tham gia phong trào tại cơ sở.

Từ yêu cầu giữ nguồn liên tục, Đảng bộ xã Trà My xác định công tác tạo nguồn phải được thực hiện lâu dài, không chỉ theo từng năm. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Thanh Cúc cho biết, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; triển khai kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên giai đoạn 2026 - 2030.

Để tạo nguồn ổn định, Ban Xây dựng Đảng xã Trà My phối hợp Chi bộ các Trường THPT Bắc Trà My, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa rà soát học sinh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, có ý thức tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia phong trào. Sau khi phát hiện nguồn, địa phương tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp với học sinh; giáo viên là đảng viên được phân công theo dõi, kèm cặp, hỗ trợ, giới thiệu học lớp cảm tình Đảng. Kết quả, địa phương kết nạp 30/29 đảng viên, đạt 103,4% chỉ tiêu.

Ở xã Nam Giang, công tác phát triển đảng được kết hợp giữa tạo nguồn, bồi dưỡng và quản lý đảng viên. Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Nam Giang Zơ Râm Hịnh cho biết, địa phương phối hợp với các chi bộ rà soát, giới thiệu 22 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Việc tạo nguồn được gắn với theo dõi quá trình phấn đấu và bồi dưỡng từng bước, giúp cấp ủy có cơ sở đánh giá quần chúng trước khi xem xét kết nạp và tiếp tục quản lý, giúp đỡ đảng viên sau khi được kết nạp. Đến nay, xã Nam Giang kết nạp 16/15 đảng viên mới, đạt 106,67% chỉ tiêu giao.

Chi bộ Trường Mầm non Nam Giang kết nạp đảng viên mới. Ảnh: PƠ LOONG PHÁI

Chuẩn bị nguồn cho những năm tiếp theo

Kết quả 9 tháng đầu năm tạo cơ sở để các địa phương tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026. Tuy nhiên, với các xã miền núi, yêu cầu lớn hơn là duy trì nguồn ổn định trong những năm tiếp theo, nhất là khi một bộ phận thanh niên rời địa phương để học tập, làm việc.

Ông Nguyễn Trọng Hùng cho rằng, tạo nguồn phát triển đảng cần được thực hiện từ sớm, liên tục và gắn với đặc điểm từng địa bàn. Cùng với rà soát nguồn hiện có, cấp ủy cơ sở cần quan tâm phát hiện những nhân tố tích cực trong đoàn viên, hội viên, lực lượng trẻ, cán bộ thôn, bản, người hoạt động ở cơ sở để có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. Nếu chỉ tập trung vào chỉ tiêu kết nạp của từng năm mà không chuẩn bị nguồn kế cận, thì rất dễ xảy ra tình trạng thiếu nguồn ở những năm sau.

Vì vậy, việc rà soát nguồn cần được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ lập danh sách khi được giao chỉ tiêu. Đoàn viên, hội viên tích cực, học sinh có thành tích tốt, bộ đội xuất ngũ, dân quân, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người hoạt động không chuyên trách... đều có thể trở thành nguồn nếu được phát hiện, theo dõi và bồi dưỡng phù hợp.

Từ thực tế địa bàn miền núi, ông Nguyễn Khoa Vẽ cho biết, địa phương chú trọng rà soát nguồn ngay từ chi bộ, thôn, bản; quan tâm những quần chúng trẻ có quá trình tham gia phong trào, có uy tín trong cộng đồng và có ý thức gắn bó với địa phương. Đây cũng là vấn đề đặt ra ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nơi nguồn thanh niên trẻ thường xuyên biến động do đi học, đi làm xa. Việc nắm chắc từng trường hợp, duy trì liên hệ và tạo điều kiện để quần chúng tiếp tục rèn luyện giúp hạn chế khoảng trống nguồn phát triển đảng.

Trong khi đó, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng ủy xã Nam Giang cho hay, việc tìm kiếm và tạo nguồn phát triển đảng được đặt trong mối liên hệ với các phong trào, hoạt động cộng đồng, qua đó nhận diện những nhân tố có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công việc chung để theo dõi, bồi dưỡng.

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, để công tác tạo nguồn phát triển đảng bảo đảm chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ, các địa phương cần tiếp tục xây dựng kế hoạch tạo nguồn hằng năm và cả nhiệm kỳ; xác định rõ chỉ tiêu, lộ trình, giải pháp; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát. Kết quả phát triển đảng viên cũng cần gắn với đánh giá tổ chức đảng, cấp ủy và người đứng đầu. Qua đó, tạo nguồn trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chi bộ và các tổ chức đoàn thể, thay vì chỉ là công việc của cán bộ làm công tác tổ chức.