Chủ động tạo nguồn, nâng chất lượng tuyển quân năm 2027

Đến nay, nhiều địa phương đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành việc rà soát bước đầu; những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên đang tạo thêm tín hiệu tích cực, góp phần xây dựng nguồn công dân nhập ngũ có chất lượng.

Tại phường Đông Sơn, công tác chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2027 cũng được triển khai chủ động ngay từ cơ sở.

Tạo nguồn từ cơ sở

Tại xã Thọ Xuân, công tác tuyển quân năm 2027 được triển khai từ việc nắm chắc từng thanh niên, hoàn cảnh gia đình và tâm tư, nguyện vọng của từng người. Lê Văn Quyết, ở thôn Xuân Giang 2, là một trong những thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Ở tuổi đôi mươi, Quyết mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, rèn luyện trong môi trường quân ngũ và tiếp nối truyền thống của quê hương.

Quyết chia sẻ: “Với tôi, được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân là niềm tự hào lớn của tuổi trẻ. Tôi mong muốn được thử thách, rèn luyện trong môi trường quân ngũ để tích lũy bản lĩnh, ý chí và kỷ luật. Đó không chỉ là trách nhiệm của một công dân mà còn là bổn phận của thế hệ trẻ dám đi đầu, gánh vác và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc”.

Nguyện vọng của Quyết nhận được sự đồng thuận từ gia đình. Ông Lê Văn Thành, bố của Quyết, cho biết sau khi được cán bộ địa phương tuyên truyền, gia đình nhận thức môi trường quân đội là nơi tốt để con rèn luyện trước khi bước vào cuộc sống nên hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng của con. “Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, gia đình cũng có định hướng để cháu tiếp tục học nghề, tìm việc làm phù hợp”, ông Thành cho biết.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Thọ Xuân tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân tới các thôn trên địa bàn; qua đó nâng cao nhận thức của chính quyền trong công tác tuyển quân.

Tại thôn Cao Thành, thanh niên Đỗ Văn Nam cũng tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nam cho biết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và đơn vị, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Thọ Xuân, địa phương đang tích cực rà soát số lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027. Đến nay, 15 thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trung tá Lê Sỹ Hưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thọ Xuân, cho biết đơn vị đã phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an nhân dân; đồng thời phối hợp với chính quyền thăm hỏi, động viên các gia đình có thanh niên trong diện sơ tuyển, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Việc nắm chắc hoàn cảnh, tư tưởng của thanh niên và gia đình ngay từ đầu giúp địa phương chủ động hơn trong công tác tuyển quân, tạo sự đồng thuận và giúp thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ.

Đáng chú ý, bên cạnh những thanh niên thuộc diện gọi nhập ngũ, nhiều người vừa rời ghế nhà trường cũng chủ động viết đơn tình nguyện, góp phần tạo nguồn cho công tác tuyển quân tại địa phương.

Kết quả tuyển quân năm 2026 cho thấy sự chủ động của xã Thọ Xuân trong tạo nguồn. Năm 2026, xã có 314 thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ; thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, địa phương có 50 thanh niên trúng tuyển, gồm cả nguồn dự phòng. Từ kết quả này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thọ Xuân tiếp tục xác định quản lý nguồn, tuyên truyền và vận động phải được thực hiện thường xuyên, không chờ đến khi có chỉ tiêu mới bắt đầu triển khai.

Quản lý chắc nguồn ở địa bàn sau sắp xếp

Thanh niên phường Đông Sơn, Thanh Hóa, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2027.

Cùng với Thọ Xuân, tại phường Đông Sơn, công tác chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2027 được triển khai ngay từ cơ sở. Là địa bàn mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp 8 đơn vị hành chính, dân số đông, địa bàn rộng, số lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự lớn, Đông Sơn chú trọng quản lý nguồn, nhất là những trường hợp học tập, làm việc ngoài địa phương.

Nguyễn Duy Đạt, sinh năm 2007, ở tổ dân phố Viên Khê, là một trong những thanh niên đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua sinh hoạt Đoàn, Đạt nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội và đóng góp sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Tại tổ dân phố Viên Khê, sau khi sáp nhập Viên Khê 1 và Viên Khê 2, việc rà soát nguồn cũng đặt ra yêu cầu mới do địa bàn quản lý rộng hơn. Qua rà soát, tổ có khoảng 87 thanh niên thuộc diện quản lý nguồn, trong đó nhiều người vừa hoàn thành chương trình trung học phổ thông, có trình độ văn hóa 12/12. Đến nay, 5 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Theo bà Lê Thị Liên, Tổ đội trưởng tổ dân phố Viên Khê, sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn nên việc rà soát phải được thực hiện chặt chẽ, nhất là đối với thanh niên đi học, đi làm xa. Có trường hợp cán bộ phải tranh thủ đến tận gia đình vào buổi tối để nắm tình hình.

Trung tá Lữ Trọng Duẩn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Sơn cho biết dù chưa có chỉ tiêu giao chính thức cho năm 2027, đơn vị đã chủ động tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tổ dân phố rà soát, phân loại và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sau khi nhận hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với các bộ phận liên quan và tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức rà soát. Đến nay, phường đã rà soát hơn 700 nguồn, trong đó có hơn 30 thanh niên viết đơn tình nguyện. Địa phương đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng để chủ động khi có chỉ tiêu chính thức.

“Địa bàn phường sau sắp xếp có quy mô lớn, thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đông, trong khi một bộ phận đi làm ăn xa hoặc đang học tập. Vì vậy, chúng tôi xác định phải quản lý nguồn thật chắc ngay từ cơ sở, khi có kế hoạch cụ thể sẽ kịp thời thông báo, hướng dẫn công dân và gia đình thực hiện đúng quy định”, Trung tá Duẩn cho biết.

Những lá đơn tình nguyện không chỉ thể hiện ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ, mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự..

Theo Trung tá Duẩn, khi có chỉ tiêu chính thức, đơn vị sẽ tiếp tục gặp gỡ trực tiếp công dân và gia đình để nắm hoàn cảnh, tư tưởng, trình độ văn hóa và sức khỏe của từng trường hợp; chú trọng lựa chọn những công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ phù hợp, bảo đảm chất lượng giao quân. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an phường và các tổ dân phố cập nhật biến động dân cư, nhất là số thanh niên đi làm ăn xa, đang học tập; tránh bỏ sót nguồn và xác định đúng những trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định.

Thượng tá Lê Khắc Đạt, Trưởng ban Quân lực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, cho biết năm 2026, toàn tỉnh có 37.064 công dân tham gia khám sơ tuyển tại 166 xã, phường; trong đó 16.705 công dân đủ điều kiện khám tuyển. Đây là cơ sở để các địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm, chủ động quản lý nguồn ngay từ đầu, hạn chế bị động khi bước vào các khâu sơ tuyển, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2027, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 5557/HD-BCH hướng dẫn thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Hướng dẫn yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; phát huy sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự giám sát của nhân dân.

Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; phối hợp với chính quyền phúc tra đến từng hộ gia đình, từng công dân, kê khai thông tin lý lịch của 100% công dân trong độ tuổi. Đối với những công dân đang làm ăn xa, địa phương có trách nhiệm thông báo, vận động trở về thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Công tác đăng ký, quản lý cũng chú trọng nhóm công dân là cán bộ, công chức, viên chức, người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã tổ chức xét duyệt công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan, công bằng; tổng hợp đầy đủ danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ, danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo đúng quy định.

Từ những công việc cụ thể ở từng thôn, tổ dân phố, mùa tuyển quân năm 2027 đang được Thanh Hóa chuẩn bị với sự chủ động từ sớm. Khi nguồn tuyển được rà soát đầy đủ, quản lý chặt chẽ, thanh niên và gia đình được tuyên truyền, vận động, công tác tuyển chọn sẽ có thêm cơ sở để bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng và nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ.