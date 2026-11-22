Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Bông Hồng cũ, nay là Chi bộ Bãi Bông, Đảng bộ phường Phổ Yên.

Phát hiện, bồi dưỡng từ thực tiễn

Xóm Lục Ba, xã Đại Từ, là địa bàn thuần nông, nguồn quần chúng ưu tú không nhiều, Chi bộ luôn chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực thông qua các phong trào ở địa phương. Trong 3 năm qua, Chi bộ đã kết nạp được 7 đảng viên mới; hiện có 8 quần chúng đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Để tạo nguồn, chi bộ phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách các chi hội, đoàn thể, trực tiếp theo dõi, giúp đỡ những quần chúng có triển vọng. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và những đóng góp cụ thể trong các hoạt động tại địa phương.

Đồng chí Đinh Hữu Nam, Bí thư Chi bộ xóm Lục Ba, cho biết: Chi bộ tạo điều kiện để quần chúng phát huy năng lực thông qua các phong trào văn hóa, văn nghệ, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Qua quá trình tham gia hoạt động, những nhân tố tích cực được theo dõi, đánh giá, tiếp tục bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng.

Là một trong những đảng viên trẻ được kết nạp trong năm 2026, anh Nguyễn Đình Bình tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, cùng lãnh đạo xóm tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường.

“Sự quan tâm, hướng dẫn của chi bộ và các đảng viên đi trước đã giúp bản thân có thêm kiến thức, kinh nghiệm, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của người đảng viên. Đó cũng là động lực để tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện bản thân” - anh Bình chia sẻ.

Từ những nhân tố được phát hiện, bồi dưỡng tại cơ sở, Đảng bộ xã Đại Từ đạt kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên. Đến ngày 20/10/2026, địa phương kết nạp được 54 đảng viên mới, đạt 125,58% chỉ tiêu, là đơn vị có tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu cao nhất trong 99 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo đồng chí Hà Sỹ Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Đại Từ, yếu tố quan trọng là phát huy vai trò của các chi bộ và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; đồng thời chú trọng xây dựng nguồn ngay từ đầu, gắn phát triển đảng viên với các phong trào, nhiệm vụ thực tiễn. Địa phương xác định không chạy theo số lượng mà coi trọng lựa chọn những quần chúng thực sự tiêu biểu, có động cơ phấn đấu đúng đắn và uy tín trong cộng đồng.

Cùng với địa bàn nông thôn, việc mở rộng đối tượng tạo nguồn tại các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp cũng được các cấp ủy quan tâm. Tại phường Phổ Yên, công tác phát triển đảng được triển khai ở các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp.

Trong năm 2026, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã giới thiệu 201 quần chúng ưu tú để tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng; 177 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Địa phương đã kết nạp 21 đảng viên là học sinh và 16 đảng viên là công nhân.

Đồng chí Lê Thị Hồng Oanh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Phổ Yên, cho biết: Địa phương tập trung mở rộng nguồn, đặc biệt quan tâm học sinh, công nhân và người lao động. Với học sinh, các tổ chức đảng trong trường học phát hiện, bồi dưỡng những em có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia phong trào và có động cơ phấn đấu đúng đắn. Đối với công nhân, người lao động, việc tạo nguồn được thực hiện cả trong doanh nghiệp và tại các tổ dân phố, phát huy vai trò của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Mở rộng nguồn, giữ vững chất lượng

Từ những cách làm cụ thể tại cơ sở, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 2026 đạt kết quả tích cực. Đến ngày 20/10/2026, toàn tỉnh đã kết nạp 4.810 đảng viên mới, đạt 101,14% kế hoạch năm. Tỷ lệ kết nạp đạt 3,3% tổng số đảng viên, vượt 0,3 điểm phần trăm so với mức tối thiểu 3% của Trung ương và vượt 0,1 điểm phần trăm so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Cơ cấu nguồn kết nạp tiếp tục được mở rộng, trong đó có 919 đảng viên là học sinh, sinh viên; 607 đảng viên thuộc khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã; 421 đảng viên ngoài nhà nước; 2.120 đảng viên là người dân tộc thiểu số và 43 đảng viên là người theo tôn giáo. Trong tổng số 99 đơn vị được giao chỉ tiêu, có 72 đơn vị hoàn thành hoặc vượt kế hoạch.

Buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp Đảng của Chi bộ xóm Lục Ba, Đảng bộ xã Đại Từ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Kết nạp đảng viên là một trong những chỉ tiêu quan trọng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Chính vì vậy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giao chỉ tiêu cho các cơ quan, địa phương, đơn vị, đồng thời phân loại nguồn theo từng nhóm đối tượng.

Việc giao chỉ tiêu gắn với rà soát, đánh giá nguồn ở từng địa bàn, lĩnh vực giúp các cấp ủy chủ động hơn trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, việc quan tâm đến học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động trong khu vực ngoài nhà nước và đồng bào dân tộc thiểu số đã mở rộng phạm vi tạo nguồn, tạo điều kiện để những nhân tố tích cực ở nhiều môi trường khác nhau có cơ hội phấn đấu vào Đảng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy rà soát nguồn, phân loại đối tượng, tổ chức bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho quần chúng ưu tú; đồng thời nghiên cứu xây dựng dữ liệu về nguồn kết nạp đảng viên năm 2027 và những năm tiếp theo. Đây là hướng triển khai nhằm tăng tính chủ động trong công tác tạo nguồn, giúp các tổ chức Đảng có cơ sở theo dõi, bồi dưỡng và phát triển lực lượng kế cận.

Kết quả đạt được cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức và cách làm của các cấp ủy đối với công tác phát triển đảng viên. Việc chú trọng chất lượng ngay từ khâu tạo nguồn, gắn kết nạp với quá trình rèn luyện, thử thách trong thực tiễn sẽ giúp xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây cũng là yếu tố quan trọng để củng cố tổ chức Đảng, tạo sức mạnh từ cơ sở.