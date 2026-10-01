Chủ động tạo dựng điều kiện cho một tuổi già khỏe mạnh, hạnh phúc

Sáng 1/10, tại Hải Phòng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam dự Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động - Ảnh: CP

Lan tỏa truyền thống "kính già, trọng thọ" tốt đẹp của dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về người cao tuổi, trong đó có: Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số đã xác định những định hướng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Tháng hành động về Người cao tuổi năm 2026 có chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số".

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và Hội Người cao tuổi Việt Nam tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, người cao tuổi được khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026; phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi biết ứng dụng công nghệ thông tin thông thường trên điện thoại thông minh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng - Ảnh: CP

Cùng với đó phấn đấu 50% thôn, tổ dân phố có tối thiểu 1 câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau (hiện nay có khoảng 9.000 câu lạc bộ, 48.078 thôn, tổ dân phố); tập trung phát triển và mở rộng các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… của người cao tuổi tại cộng đồng dân cư hướng tới chào mừng tuần lễ văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc…

Theo Phó Thủ tướng, công tác người cao tuổi phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Mỗi gia đình phải thực sự là mái ấm để người cao tuổi được yêu thương, kính trọng, phụng dưỡng. Mỗi người dân phải có trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa truyền thống "kính già, trọng thọ" tốt đẹp của dân tộc.

"Đặc biệt, phải chuẩn bị cho già hóa dân số từ sớm, từ xa; không chỉ giải quyết những vấn đề của người cao tuổi hôm nay mà phải tạo dựng ngay từ hôm nay những điều kiện để các thế hệ hiện tại có một tuổi già khỏe mạnh, chủ động và hạnh phúc trong tương lai", Phó Thủ tướng nói.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng - Ảnh: CP

Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái "kinh tế bạc"

Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chú trọng phát huy người cao tuổi như một nguồn lực quan trọng của gia đình, cộng đồng và đất nước.

Theo đó, cần tạo cơ chế, môi trường phù hợp để người cao tuổi tiếp tục lao động, cống hiến, truyền nghề, truyền lại kinh nghiệm; tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học và xây dựng cộng đồng.

Đồng thời, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy phát triển "kinh tế bạc", vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người cao tuổi, vừa mở rộng thị trường, dịch vụ và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi - Ảnh: CP

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chủ động rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật, trong đó trọng tâm là khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Luật Người cao tuổi năm 2009.

Đồng thời chú trọng phối hợp tham mưu, đề xuất chính sách an sinh xã hội liên quan đến người cao tuổi; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái "kinh tế bạc" ở Việt Nam, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ phù hợp để vừa nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi, vừa khai mở không gian phát triển kinh tế mới...