Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn, tập trung chủ yếu tại Quảng Ngãi, nhất là vùng trung du và hạ du. Trong 24 giờ, lượng mưa phổ biến 100-250mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Lý Sơn 404mm; Trà Khúc và Trung tâm Quảng Ngãi 380-400mm.

Đáng chú ý, dự báo từ ngày 27 đến 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Mưa có thể xuất hiện với cường độ trên 100mm trong 3 giờ, gây nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Trước diễn biến trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, các bộ, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống để chủ động cảnh báo và tổ chức di dời dân cư đến nơi an toàn. Trong đó, ưu tiên bảo đảm an toàn cho người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Các địa phương phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, triển khai các biện pháp chống ngập úng tại đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện và lực lượng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến thiên tai, kịp thời cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo cho cơ quan chức năng và người dân. Bộ phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện tại những địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng chủ động chỉ đạo công tác ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường thông tin về tình hình mưa lũ, phổ biến các biện pháp và kỹ năng ứng phó với ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để người dân chủ động phòng tránh.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề đột xuất, phát sinh cần chỉ đạo xử lý.