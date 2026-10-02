Chủ động sơ tán dân vùng thiên tai

Khu vực có nguy cơ mất an toàn do sạt lở taluy âm tại Tổ đoàn kết số 4, thôn Đại Phước (xã Đại Lộc). Ảnh: CÔNG TÚ

Chủ động sơ tán

Trong đợt mưa từ ngày 11/9 đến 14/9, gia đình bà Nguyễn Thị Đờn (trú tổ đoàn kết số 4, thôn Đại Phước, xã Đại Lộc) đã sơ tán đến ở tạm tại khu hành chính số 2 do UBND xã bố trí.

Khu vực hộ bà Đờn và các gia đình lân cận sinh sống nằm sát taluy âm khuôn viên phía sau Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Bờ taluy âm này nhiều năm qua bị sụt lún, từng có thời điểm sạt lở đất đá làm sập tường nhà dân.

“Vừa rồi, gia đình tôi sơ tán sang khu hành chính số 2, được địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu nên rất yên tâm. Ở đó 3 ngày, khi mưa tạnh thì mọi người quay trở về nhà”, bà Đờn chia sẻ.

Ông Trần Tam, Bí thư Chi bộ thôn Đại Phước cho biết, khi xảy ra lũ lớn, phần lớn địa bàn thôn bị cô lập do có nhiều khu vực trũng thấp ven sông Vu Gia và sông Yên. Tại tổ đoàn kết số 4, tính mạng và tài sản của 11 hộ dân đứng trước nguy cơ cao bị đe dọa nếu taluy âm của bệnh viện tiếp tục sạt lở.

Phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ của xã Đại Lộc quy định chi tiết về thời điểm, số lượng và địa điểm di dời dân. Trong đợt mưa từ ngày 11/9 đến 14/9, thôn đã vận động 5 hộ dân có nguy cơ cao nhất sơ tán đến tránh trú tại khu hành chính số 2.

Tình trạng sạt lở dọc sông Thu Bồn qua địa bàn thôn Bình Yên (xã Quế Phước). Ảnh: MINH THÔNG

Thôn Xuân Hòa (xã Quế Phước) có 51 hộ dân nằm trong vùng thuộc nguy cơ sạt lở cao, số còn lại chủ yếu ở vùng trũng thấp ven sông, suối.

Ông Nguyễn Văn Chi (người dân thôn Xuân Hòa) cho biết, trận lũ cuối năm 2025, nước dâng nhanh, dòng chảy xiết cuốn đất đá từ sườn đồi tràn xuống, gây hư hỏng nhà cửa, vùi lấp nhiều tài sản, phương tiện sản xuất. Vì vậy, mỗi khi có mưa, gió lớn, gia đình ông chủ động chuẩn bị các vật dụng cần thiết, nhu yếu phẩm và di chuyển đến nơi an toàn.

Địa phương xác định 12 khu vực có nguy cơ sạt lở với 237 hộ/758 nhân khẩu cần theo dõi, sẵn sàng sơ tán khi có tình huống. Các điểm tránh trú được bố trí tại nhà văn hóa thôn, trường học, trụ sở cơ quan, nhà tránh lũ và một số vị trí an toàn. Lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cũng được chuẩn bị sẵn để phục vụ người dân trong thời gian sơ tán". Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế

Phước

Thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt, thôn Thái Chấn Sơn (xã Thượng Đức) đã xây dựng phương án ứng phó. Khi thiên tai ở cấp báo động, thôn ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và các hộ sống ở khu vực dễ sạt lở, ven khe suối, nhà ở không kiên cố.

Ông Đoàn Công Khánh, Trưởng thôn Thái Chấn Sơn cho biết, địa điểm sơ tán chủ yếu được bố trí xen ghép từ các nhà thấp sang nhà kiên cố, cao tầng, không bị ngập nước của người dân tại 4 tổ đoàn kết.

Nước lũ băng cầu Thái Chấn Sơn, cô lập thôn Thái Chấn Sơn với trung tâm xã Thượng Đức vào tháng 10/2025. Ảnh: CÔNG TÚ

“Sau khi đánh giá mức độ nguy hiểm, chúng tôi lập tức báo cáo với UBND xã. Khi có lệnh sơ tán, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chịu trách nhiệm hướng dẫn, bảo đảm giao thông; lực lượng dân quân hỗ trợ di chuyển người dân. Chi đoàn thanh niên tham gia vận chuyển tài sản; Chi hội phụ nữ đảm nhận việc hậu cần, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm để người dân an tâm tránh trú”, ông Khánh cho hay.

Ứng phó theo từng cấp độ thiên tai

Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Lộc cho rằng bài học lớn nhất cần thực hiện nghiêm túc trong mùa mưa bão năm 2026 là phải thực hiện triệt để việc sơ tán, di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Lực lượng làm nhiệm vụ không thể chỉ dừng lại ở việc cho người dân ký bản cam kết, mà cần theo sát, vận động và kiên quyết cưỡng chế di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Rút kinh nghiệm từ năm 2025, thôn Nghĩa Mỹ (xã Đại Lộc) chủ động xây dựng phương án ứng phó cho mùa mưa bão năm nay. Trưởng thôn Nguyễn Tuấn Khang cho biết, thôn bố trí 5 tổ xung kích ứng trực tại 5 khu vực dân cư, rà soát cụ thể các hộ neo đơn, người khuyết tật, nhà trũng thấp và thiếu kiên cố để vận động di dời.

Trường hợp không chấp hành, Tổ phòng, chống thiên tai sẽ thực hiện cưỡng chế, bắt buộc sơ tán xen ghép vào nhà kiên cố hoặc di chuyển tập trung tại Trường Tiểu học Ái Nghĩa.

Xã Đại Lộc diễn tập sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ do thiên tai vào ngày 8/9 vừa qua.

Được bao bọc bởi 2 dòng sông Vu Gia và Thu Bồn, xã Phú Thuận thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Chủ tịch UBND xã Phú Thuận Nguyễn Thị Hồng chia sẻ, công tác sơ tán dân luôn là ưu tiên hàng đầu của địa phương.

Khi bão ở cấp độ 3, toàn xã sẽ sơ tán xen ghép 245 hộ/542 nhân khẩu vào các nhà kiên cố và sơ tán tập trung 11 hộ/26 nhân khẩu. Ở cấp độ 4, xã sơ tán xen ghép 426 hộ/984 nhân khẩu, sơ tán tập trung 87 hộ/218 nhân khẩu.

Trường hợp xảy ra bão cấp độ 5, địa phương sẽ huy động toàn bộ lực lượng đưa người dân ở vùng trũng thấp, nhà thiếu kiên cố và bán kiên cố đi sơ tán tập trung, hoàn thành trước thời điểm dự kiến bão đổ bộ 3 giờ.

Đối với lũ, ngập lụt cấp độ 2, xã Phú Thuận sẽ sơ tán xen ghép 64 hộ/173 nhân khẩu đến các nhà cao ráo và sơ tán tập trung 29 hộ/95 nhân khẩu tại 6 thôn. Ở cấp độ 3, xã tiến hành sơ tán xen ghép 234 hộ/614 nhân khẩu, đưa 91 hộ/268 nhân khẩu ở 10 thôn đi sơ tán tập trung.

Trong trường hợp lũ dâng đến mức lịch sử, chính quyền địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng đưa người dân đến nơi an toàn với phương châm “Cứu người trước, cứu tài sản sau”.