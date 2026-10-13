Chủ động sắp xếp cán bộ, công chức khối chính quyền các xã, phường sau khi được giao biên chế

Cán bộ, công chức phường Lê Hồ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Xã Liêm Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Liêm Phong, Liêm Cần và Thanh Hà, với diện tích tự nhiên 20,95km2, quy mô dân số 23.708 người. Sau khi được giao biên chế, xã có 32 công chức khối chính quyền. Với số lượng biên chế hiện nay, xã đã sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức ở các phòng chuyên môn phù hợp để bảo đảm giải quyết công việc thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Lại Ngọc Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Liêm Hà cho biết: Trong thời gian đầu của việc sắp xếp các đơn vị hành chính, hoạt động của chính quyền địa phương khó nhất vẫn là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vì hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế, trong khi đó cán bộ ở một số lĩnh vực chuyên môn còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để giải quyết bài toán này, xã chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức có năng lực làm việc tại bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công; tập trung đổi mới lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ, nâng cấp đường truyền và tăng cường phối hợp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.

Với cách làm trên, xã đã trở thành một trong những đơn vị giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân. Sau khi các cấp có thẩm quyền giao biên chế cho các xã, phường, đến nay số cán bộ khối chính quyền đang có mặt ở mức tối thiểu. Do số lượng biên chế chưa được tăng, xã phải đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số ngày càng tốt hơn; triển khai các giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý kịp thời những vi phạm về đất đai, phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra - đồng chí Lại Ngọc Quý cho biết thêm.

Cũng như xã Liêm Hà, sau khi được giao biên chế, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động sắp xếp bộ máy hoạt động, trong đó tiếp tục bố trí cán bộ, công chức theo hướng phù hợp với chuyên môn. Đặc biệt, trong đội ngũ cán bộ, công chức ở các địa phương có nhiều người được luân chuyển, điều động, chỉ định, bổ nhiệm, sắp xếp từ cấp tỉnh, cấp huyện (cũ) về biên chế cho xã, phường đã góp phần quan trọng chuẩn hóa đội ngũ, rèn luyện cán bộ trẻ; đồng thời xây dựng bộ máy cơ sở vững mạnh hơn.

Tuy nhiên, hiện nay ở một số xã, phường do thiếu biên chế khối chính quyền so với yêu cầu công việc khiến nhiều thời điểm, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn bị quá tải, nhất là trong giai đoạn đầu địa phương phải đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ngoài ra, hiện một số vị trí cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, trong khi đó có những việc phải thực hiện không phù hợp với chuyên môn.

Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giao biên chế năm 2026, các xã, phường đã chủ động bố trí, phân công đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm, cơ bản bảo đảm duy trì hoạt động của chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Tính đến thời điểm tháng 8/2026, tổng số cán bộ, công chức cấp xã khối chính quyền hiện có là 4.990 người.

Việc bố trí, sử dụng đội ngũ cơ bản bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; tuy nhiên, do sự khác nhau về quy mô dân số, địa bàn, khối lượng công việc, đặc điểm tổ chức bộ máy và tình hình nhân sự của từng địa phương, số lượng công chức hiện có tại các xã, phường chưa đồng đều so với số biên chế được giao; trong đó có xã, phường còn thiếu công chức, viên chức so với biên chế được giao, đồng thời có xã, phường số công chức cao hơn so với biên chế được giao.

Do đó cần tiếp tục bố trí, sắp xếp, điều động công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu gắn với cơ cấu lại đội ngũ để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể, qua rà soát có 28 xã, phường có số công chức khối chính quyền là 818 người, thấp hơn biên chế giao đến hết năm 2026 là 78 công chức. Các xã, phường này cần được tiếp tục cân đối, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, trong đó ưu tiên điều động công chức từ các xã, phường có số công chức cao hơn biên chế được giao để bổ sung cho các vị trí việc làm còn thiếu, bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Trên cơ sở kết quả rà soát tình hình biên chế, số lượng công chức hiện có, vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức tại các xã, phường, việc bố trí, sắp xếp, điều động đối với công chức hiện có cao hơn số biên chế được giao theo các nguyên tắc: Việc sắp xếp, bố trí, điều động công chức phải bảo đảm khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy định; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng xã, phường. Bảo đảm sự ổn định, liên tục trong hoạt động của chính quyền cấp xã; việc điều động không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Công chức được bố trí, điều động phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm và năng lực phù hợp với vị trí việc làm dự kiến bố trí. Quan tâm đến nguyện vọng chính đáng, điều kiện đi lại, hoàn cảnh gia đình và các yếu tố thực tế khác của công chức trong quá trình xây dựng phương án. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công chức thuộc diện sắp xếp, điều động.