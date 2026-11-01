Chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 205 của Quốc hội

Trong hai ngày 28/10/2026 và 29/10/2026, VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Thạch Hà và Can Lộc trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN thuộc địa bàn quản lý để nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân nợ đọng, đồng thời kiên quyết đôn đốc, phân tích nghĩa vụ pháp lý nhằm yêu cầu các chủ sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng nộp. Đặc biệt vào ngày 30/10/2026, VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho gần 100 các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, vừa để phổ biến, truyền đạt các quy định pháp luật hiện hành, vừa tạo diễn đàn cởi mở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị kinh doanh.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho gần 100 các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn

Trước đó, ngày 18/9/2026, đơn vị đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác với Bảo hiểm xã hội các cơ sở Thạch Hà, Can Lộc và Cẩm Xuyên trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và giữ gìn nguồn quỹ bảo hiểm trên địa bàn.

Thông qua chuỗi hoạt động quyết liệt và đồng bộ đó, Chương trình phối hợp đã mang lại những kết quả rất đáng ghi nhận, làm thay đổi rõ rệt ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn xã Thạch Hà đã có 11/21 doanh nghiệp (đạt 52,4%) nộp tiền bảo hiểm xã hội với tổng số tiền thu hồi là 465.647.112 đồng/710.567.700 đồng (đạt 65,5%); tại địa bàn xã Can Lộc đã có 14/42 doanh nghiệp (đạt 33,3%) hoàn thành việc đóng nộp với tổng số tiền thu hồi là 223.598.768 đồng/733.761.923 đồng (đạt 30,5%), góp phần thu hồi lượng lớn tiền nợ đọng cho quỹ bảo hiểm và trả lại quyền lợi chính đáng cho người lao động.

VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Can Lộc trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian ngắn vừa qua là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình phối hợp giữa hai ngành. Trong thời gian tới, VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh sẽ tiếp tục song hành, phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội các cơ sở Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà để duy trì công tác đôn đốc, kiểm tra và yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật. Sự phối hợp kiên quyết, bền bỉ này hứa hẹn sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc lợi ích công, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.