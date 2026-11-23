Vụ thuốc lá 2026 - 2027, Chi nhánh Cao Bằng - Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá có kế hoạch đầu tư sản xuất trên diện tích 866 ha với 1.788 hộ dân tham gia tại 4 xã: Nam Tuấn, Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm. So với vụ trước, diện tích vùng nguyên liệu giảm hơn 200 ha. Nguyên nhân chủ yếu do giá thu mua nguyên liệu vụ 2025 - 2026 giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và tâm lý đầu tư sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu lao động nông nghiệp cùng với việc một số diện tích nằm trong quy hoạch được chuyển đổi mục đích sử dụng cũng tác động đến quy mô vùng trồng.

Ngay từ đầu vụ, Chi nhánh Cao Bằng - Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá chủ động triển khai các phương án đầu tư, hỗ trợ người dân sản xuất. Đơn vị cung ứng không thu tiền 12,8 kg hạt giống các loại, ứng trước 605 tấn phân hỗn hợp chuyên dùng cho cây thuốc lá. Việc cấp phát giống, phân bón kịp thời giúp các hộ chủ động làm đất, xây dựng vườn ươm, chuẩn bị vật tư và tổ chức gieo trồng, bảo đảm đúng khung thời vụ. Điểm mới của vụ sản xuất năm nay là 100% diện tích vùng nguyên liệu sử dụng các giống thuốc lá mới: GL9, GL10, D65, VTL1.25. Việc đồng bộ sử dụng giống mới góp phần nâng cao chất lượng, tính đồng đều của nguyên liệu, tạo thuận lợi cho quá trình chăm sóc, thu hái và phân cấp sản phẩm.

Những ngày này, tại các xã: Nam Tuấn, Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, không khí chuẩn bị cho vụ thuốc lá mới diễn ra khẩn trương. Người dân tập trung làm đất, chuẩn bị vườn ươm, lựa chọn giống và chăm sóc cây con, bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi xuống giống.

Người dân xóm Cốc Chủ, xã Hà Quảng chăm sóc vườn ươm thuốc lá.

Năm nay, gia đình chị Phan Thị Xoan, xóm Cốc Chủ, xã Hà Quảng dự kiến trồng khoảng 2 vạn cây giống GL9 và D65, tương đương diện tích khoảng 1 ha. Ngày 29/10, gia đình tiến hành gieo giống, sử dụng phân lân, phân chuồng và che phủ nilon để giữ ẩm cho đất. Hiện cây giống sinh trưởng tốt, tỷ lệ nảy mầm đạt trên 90%. Chị Xoan cho biết: Năm nay thời tiết khá thuận lợi, trời ấm và có mưa nên cây giống phát triển tốt. Trước thời gian tiến hành vào bầu, gia đình tập trung chăm sóc cây con, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ trồng.

Cũng tại xóm Cốc Chủ, gia đình anh Hoàng Văn Tín duy trì gần 1 ha thuốc lá nguyên liệu với 100% diện tích sử dụng giống mới. Anh Tín chia sẻ: Gia đình tôi đang tập trung chuẩn bị đất và chăm sóc vườn ươm, dự kiến cuối tháng 11 tiến hành vào bầu. Giai đoạn này tôi phải thường xuyên, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây, kịp thời phát hiện sâu bệnh và điều chỉnh việc tưới nước, chăm sóc để cây giống phát triển tốt trước khi đưa ra trồng đại trà.

Theo lịch thời vụ, đầu tháng 12/2026, người dân bắt đầu xuống giống; đến giữa tháng 12 bước vào giai đoạn trồng đại trà; kết thúc thời vụ vào ngày 15/1/2027. Hiện các hộ đang khẩn trương làm đất, chuẩn bị phân bón, vật tư và nhân lực, bảo đảm tiến độ sản xuất theo kế hoạch.

Cùng với bảo đảm nguồn cung vật tư, công tác chuyển giao kỹ thuật được chú trọng. Ngay từ đầu vụ, Viện Thuốc lá tổ chức đào tạo kỹ thuật trồng trọt, hái sấy thuốc lá nguyên liệu tại tỉnh với sự tham gia của Chi nhánh Cao Bằng và các đơn vị đầu tư trên địa bàn. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ kỹ thuật, người dân nắm vững quy trình, hạn chế những sai sót thường gặp, nhất là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lá thuốc.

Tại cơ sở, cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống địa bàn trao đổi, hướng dẫn người dân quy trình xây dựng vườn ươm, xuống bầu và trồng cây thuốc lá. Trong đó, người trồng cần lựa chọn giá thể phù hợp, duy trì độ ẩm, bảo đảm ánh sáng và mật độ cây hợp lý; thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm sâu bệnh, loại bỏ cây yếu, cây bị bệnh để bảo đảm chất lượng cây giống trước khi đưa ra ruộng sản xuất. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị đất, bón phân cân đối, lựa chọn thời điểm trồng phù hợp và chăm sóc đúng quy trình cũng có ý nghĩa quyết định đến khả năng sinh trưởng, phát triển của cây thuốc lá. Thực hiện tốt và thống nhất các khâu kỹ thuật không chỉ giúp hạn chế tác động bất lợi của thời tiết mà còn tạo tiền đề nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu khi thu hoạch.

Chi nhánh Cao Bằng - Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá nhập phân bón hỗn hợp chuyên dùng cho cây thuốc lá, chủ động nguồn cung phục vụ sản xuất.

Tại xã Trường Hà, công tác chuẩn bị cho vụ thuốc lá mới được triển khai đồng bộ. Phó Chủ tịch UBND xã Trường Hà Vi Thành Công cho biết: Vụ thuốc lá năm 2026 - 2027, toàn xã dự kiến trồng hơn 200 ha. Địa phương phối hợp với đơn vị đầu tư tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng kế hoạch sản xuất, chủ động chuẩn bị đất đai, giống, vật tư, tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động đầu tư, tổ chức sản xuất vùng nguyên liệu được triển khai hiệu quả.

Phó Giám đốc Chi nhánh Cao Bằng - Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá Nguyễn Hải Long cho biết: Đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân tổ chức sản xuất, duy trì ổn định vùng nguyên liệu, chuyển mạnh từ tư duy chú trọng sản lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả sản xuất. Chi nhánh không chỉ quan tâm đến diện tích, năng suất mà đặc biệt chú trọng chất lượng nguyên liệu ngay từ đầu vụ; tăng cường hướng dẫn người dân áp dụng quy trình kỹ thuật đồng bộ từ gieo trồng, chăm sóc, thu hái, sấy đến bảo quản. Phổ biến và thực hiện thống nhất các tiêu chuẩn phân cấp chất lượng nguyên liệu. Mục tiêu là duy trì ổn định, phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đầu tư và tỷ lệ nguyên liệu đạt cấp loại cao.

Với sự chủ động của đơn vị đầu tư, sự phối hợp của chính quyền địa phương và chuẩn bị của người trồng thuốc lá, vụ sản xuất 2026 - 2027 đang từng bước được triển khai theo kế hoạch. Trong bối cảnh diện tích vùng trồng giảm, việc đồng bộ giống mới, bảo đảm vật tư và tuân thủ quy trình kỹ thuật được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nguyên liệu, cải thiện hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.