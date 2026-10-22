“Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả” trong tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Dương Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 1; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Báo và PTTH các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 gồm: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và thành phố Bắc Ninh.

Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 1 và đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lạng Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị

Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 1 phát biểu khai mạc hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị sơ kết có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là dịp để nhìn lại quá trình phối hợp trong giai đoạn 2024 - 2026, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cách làm hiệu quả mà còn là cơ hội để các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường sự gắn kết, hiểu rõ hơn yêu cầu, đặc điểm công tác, qua đó tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Đồng chí khẳng định: Tỉnh Lạng Sơn luôn trân trọng sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Cục Chính trị Quân khu 1 và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để công tác tuyên truyền quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Bắc Ninh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2024 - 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương. Hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin, định hướng công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên; nội dung phối hợp từng bước gắn chặt với từng nhiệm vụ, từng thời điểm và các sự kiện chính trị của đơn vị, địa phương.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Thái Nguyên phát biểu thảo luận tại hội nghị

Trong 2 năm qua, Báo Quân khu 1, Báo và PTTH các tỉnh, thành phố đã đăng tải, phát sóng hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự, sản phẩm số trên báo in, báo điện tử, PTTH và các nền tảng số của cơ quan, đơn vị về lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Báo và PTTH các địa phương cũng duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục trên các loại hình và từng bước mở rộng trên các nền tảng số. Qua đó, phản ánh kịp thời, toàn diện các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và những đóng góp của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận làm sâu sắc hơn kết quả phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương thời gian qua; đồng thời đề xuất giải pháp phát huy, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 đã biểu dương và trân trọng cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan báo chí, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong chỉ đạo tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Làm tốt công tác tuyên truyền về quốc phòng, quân sự địa phương là trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế phối hợp đã ký kết, bảo đảm đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí đề nghị: Báo Quân khu 1, Báo và PTTH các tỉnh, thành phố trên địa bàn cần tuyên truyền toàn diện các nội dung của công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu của báo chí; quán triệt, thực hiện tốt phương châm "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả" theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội.

Lãnh đạo Cục Chính trị, Quân khu 1, lãnh đạo Báo và PTTH các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2026 - 2028

Trong chương trình, hội nghị đã thông qua Quy chế phối hợp; lãnh đạo Cục Chính trị, Quân khu 1, lãnh đạo Báo và PTTH các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu đã ký kết Quy chế phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2026 - 2028.

Phó Chính ủy Quân khu 1 trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, có 4 tập thể và 8 cá nhân được tặng bằng khen của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2024 - 2026.