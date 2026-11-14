Chủ động rút kinh nghiệm sự cố không lưu của Mỹ, điều hành bay an toàn

Kíp trực Kiểm soát không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài. (Ảnh: THÙY DUNG)

Triển khai đồng bộ các giải pháp tổng thể

Chiều 13/11/2026 (giờ Mỹ), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh dừng cất cánh trên cả nước hơn 4 giờ do sự cố hạ tầng viễn thông tại các trung tâm kiểm soát đường dài. Sự cố hạ tầng viễn thông này là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trên thế giới về độ tin cậy của hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao từ công nghệ cũ sang công nghệ số.

Quán triệt tinh thần chủ động rút kinh nghiệm, tuyệt đối không chủ quan, Ban lãnh đạo VATM đã lập tức chỉ đạo rà soát, đối chiếu các bài học kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn vận hành trong nước. Trên nền tảng kết quả thanh sát an toàn toàn cầu của ICAO (USOAP) đạt mức ấn tượng 91,8% cùng hệ thống 219 quy trình quản lý chất lượng chuẩn hóa, VATM đang triển khai quyết liệt hệ thống giải pháp tổng thể trên 4 trụ cột: hạ tầng thông tin-kỹ thuật, đánh giá an toàn và điều tiết luồng không lưu, an ninh mạng tích hợp và chuyển đổi số gắn với khoa học công nghệ.

"Về giải pháp tổng thể hạ tầng thông tin và giám sát đa lớp, VATM xác định nguyên tắc tiên quyết là hệ thống dự phòng phải thật sự độc lập. Đường truyền chính và đường truyền dự phòng chỉ phát huy giá trị khi không dùng chung một tuyến cáp, một thiết bị chuyển mạch hay cùng một thế hệ công nghệ. Hiện nay, VATM đang triển khai phương án dự phòng nhiều lớp cho hệ thống CNS (kết hợp giữa mạng cáp quang và mạng vệ tinh VSAT dùng riêng), đồng thời định kỳ rà soát tính độc lập về tuyến truyền dẫn, thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ. Về hạ tầng cốt lõi, VATM đã đầu tư thay thế 10 hệ thống radar thế hệ mới, nâng cấp Trung tâm Kiểm soát đường dài (ACC) Hồ Chí Minh sau hơn 20 năm khai thác, kiểm soát chặt chẽ tiến độ chuyển đổi hệ thống quản lý không lưu và đầu tư thay thế hệ thống tại ACC Hà Nội giai đoạn 2025–2030", một lãnh đạo VATM khẳng định.

Cùng với việc tổ chức trực kỹ thuật 24/7, bay hiệu chuẩn thành công hệ thống Radar, ADS-B và đưa vào vận hành các hệ thống tự động D-ATIS, AWOS thế hệ mới tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, VATM cũng đang hợp tác nghiên cứu giải pháp giám sát ADS-B qua vệ tinh (Space-Based ADS-B) nhằm thiết lập thêm lớp giám sát độc lập từ không gian, loại trừ nguy cơ gián đoạn khi hạ tầng mặt đất gặp sự cố.

Về giải pháp đánh giá an toàn, điều tiết luồng không lưu và nâng cao hiệu suất con người, VATM đặc biệt chú trọng quản trị rủi ro trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ khi thiết bị cũ và mới vận hành song song. Mọi đợt cập nhật phần mềm và mạng lưới đều phải đánh giá rủi ro, thử nghiệm song song và có phương án quay lui (rollback) theo quy trình quản lý thay đổi của Hệ thống quản lý an toàn (SMS) chuẩn ICAO được vận hành từ năm 2013 và đang được nâng cấp theo Bộ tiêu chuẩn xuất sắc (SoE) của CANSO, kết hợp cùng “Hệ thống thông báo an toàn, khai thác” giúp kiểm soát chặt chẽ mọi biến số phát sinh.

Lãnh đạo VATM cho biết, rút kinh nghiệm từ việc bộ định tuyến tại Mỹ vẫn chạy nhưng xuất dữ liệu sai, Trung tâm điều hành mạng số của VATM được định hướng giám sát trực tiếp chất lượng dữ liệu, cảnh báo sớm tải mạng bất thường và độ sai lệch dữ liệu radar, thoại để kíp trực chủ động chuyển sang phương thức dự phòng. Song song đó, Trung tâm Quản lý luồng không lưu duy trì trực 24/7, áp dụng Bộ công cụ tối ưu hóa năng lực đa tầng (cấu hình phân khu linh hoạt, phân bổ giờ cất cánh , điều chỉnh đường bay) và cơ chế phối hợp luồng xuyên biên giới khu vực, kết hợp chuẩn hóa 640 phương thức bay PBN (dẫn đường dựa trên tính năng) giúp giảm tải vùng trời và giảm thời gian bay chờ từ 5–7%.

“Các kịch bản mất liên lạc, mất giám sát đồng thời tại nhiều cơ sở đều được đưa vào diễn tập giả định định kỳ gắn với Chương trình Quản lý hiệu suất con người, Quản lý rủi ro mệt mỏi cho kiểm soát viên và số hóa quy trình an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trọng yếu Cấp A”, đại diện lãnh đạo VATM cho biết.

Về giải pháp an ninh mạng tích hợp, do hệ thống thông tin chuyên ngành bảo đảm hoạt động bay thuộc danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, VATM xác định an ninh mạng là một cấu phần sống còn của an toàn bay, thực hiện tích hợp trực tiếp quản trị rủi ro an ninh mạng vào Hệ thống quản lý an toàn (SMS) và củng cố Chương trình An ninh hàng không theo Nghị định 215/2026/NĐ-CP. Thế trận phòng thủ 3 lớp được duy trì nghiêm ngặt: Lớp thứ nhất, cô lập hoàn toàn hệ thống điều hành bay trọng yếu với Internet, kiểm soát kết nối nội bộ qua tường lửa chuyên dụng; Lớp thứ hai, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) để đào tạo chống tấn công phá hoại và phối hợp Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia diễn tập ứng phó sự cố gián đoạn điều hành bay; Lớp thứ ba, tăng cường bảo vệ hệ thống trong các đợt cao điểm và triển khai mô hình Trung tâm Điều hành Mạng và An ninh mạng tích hợp hoạt động 24/7, bảo đảm an ninh mạng luôn đi trước một bước khi mở rộng kết nối chia sẻ dữ liệu.

Một kíp trực điều hành không lưu. (Ảnh: THÙY DUNG)

Về giải pháp chuyển đổi số và khoa học công nghệ, VATM đang triển khai 10 chương trình, đề án trọng điểm giai đoạn 2026–2030 nhằm chuyển đổi sang mô hình quản lý luồng không lưu dựa trên dữ liệu. Trọng tâm của lộ trình này là xây dựng Hệ thống quản lý thông tin diện rộng kết hợp trao đổi dữ liệu chuyến bay, tạo thành “trục dữ liệu không lưu” chuẩn quốc tế. Đồng thời, VATM đẩy mạnh các chương trình phối hợp ra quyết định tại sân bay, số hóa thông tin hàng không và khí tượng, đài kiểm soát không lưu từ xa,…. Mục tiêu đến năm 2030, VATM phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay số hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hơn 4 giờ “đóng băng” bầu trời do sự cố

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 36 phút ngày 13/11/2026 (giờ miền đông Mỹ), hệ thống radar và liên lạc tại 22 Trung tâm kiểm soát đường dài (ARTCC) cùng các cơ sở kiểm soát tiếp cận trên lãnh thổ Mỹ bắt đầu hoạt động không ổn định. Đến 15 giờ 54 phút (tức 3 giờ 54 phút sáng 14/11 giờ Việt Nam), FAA buộc phải ban hành lệnh dừng cất cánh trên cả nước như một biện pháp phòng ngừa khi có khoảng 3.500 tàu bay đang hoạt động trên bầu trời. Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy, kể từ sau sự kiện 11/9/2001, đây là lần thứ hai Mỹ phải dừng bay cả nước sau sự cố hệ thống thông báo tin tức hàng không (NOTAM) vào tháng 1/2023.

Về nguyên nhân bước đầu, Bộ trưởng Sean Duffy cho biết, hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ vẫn đang sử dụng công nghệ viễn thông ghép kênh phân chia theo thời gian dạng analog kiểu cũ. Dù không mất hoàn toàn liên lạc hay radar, các bộ định tuyến đã bị quá tải và xuất dữ liệu không nhất quán, buộc cơ quan chức năng phải ngắt hệ thống.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Markwayne Mullin khẳng định đây chỉ là sự cố viễn thông và chưa có dấu hiệu tấn công mạng hay phá hoại. Hiện các cơ quan liên bang vẫn đang điều tra nguyên nhân gốc rễ, bao gồm khả năng cập nhật lỗi trên mạng liên lạc dùng riêng, sự thiếu tương thích giữa thiết bị cũ và công nghệ mới đang lắp đặt, hoặc mối liên hệ với hệ thống trí tuệ nhân tạo SMART vừa được FAA mở rộng dù nhà thầu phát triển đã phủ nhận.

Sự cố xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang đầu tư lớn để thay thế hạ tầng lạc hậu và đã gây hậu quả dây chuyền trên toàn mạng lưới. Theo số liệu của Flightradar24 do Reuters dẫn lại, hơn 4.700 chuyến bay đã bị hủy và khoảng 10.000 chuyến bị chậm trong ngày 13/11 cùng khoảng 700 chuyến của ngày 14/11 bị hủy trước. Nhiều sân bay lớn như Reagan National (Washington) rơi vào tình trạng hết chỗ đỗ, sân bay Chicago O’Hare gần chạm ngưỡng, buộc một số tàu bay phải chuyển hướng sang các sân bay khác và cơ quan cung cấp dịch vụ không lưu Canada phải sẵn sàng phương án hỗ trợ.

Hành khách kiểm tra thông tin chuyến bay tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, ở Arlington, bang Virginia (Mỹ), ngày 13/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Để khắc phục sự cố, FAA đã triển khai quy trình xử lý theo trình tự chặt chẽ: chặn tàu bay mới đi vào hệ thống, duy trì điều hành đưa toàn bộ khoảng 3.500 tàu bay đang trên không hạ cánh an toàn, tắt phần hệ thống xuất dữ liệu sai và khôi phục từng trung tâm. Từ khoảng 18 giờ, FAA bắt đầu cho phép khởi hành trở lại theo từng bước (ưu tiên các chuyến bay qua đại dương và đi Alaska, Hawaii) trước khi chính thức dỡ bỏ lệnh dừng bay cả nước vào lúc 20 giờ 15 phút. Về giải pháp dài hạn, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 12,5 tỷ USD và chính quyền đang đề nghị cấp thêm khoảng 30 tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu, trọng tâm là thay thế cáp đồng bằng cáp quang và nâng cấp hệ thống vô tuyến cũ.

Sự cố ngày 13/11 tại Mỹ dù không gây tai nạn nhưng đã làm tê liệt mạng lưới hàng không lớn nhất thế giới suốt hơn 4 giờ. Với tinh thần chủ động rút kinh nghiệm, kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng dự phòng độc lập đa lớp, quy trình quản trị an toàn-điều tiết luồng tiên tiến, thế trận phòng thủ an ninh mạng tích hợp vững chắc và lộ trình chuyển đổi số bài bản, VATM tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm điều hành bay an toàn, điều hòa và thông suốt trong vùng trời cũng như các Vùng thông báo bay được giao quản lý.