Chủ động rà soát nghĩa vụ thuế để tránh bị tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh Bnews phát

Chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của đơn vị, rà soát các khoản thuế còn phải nộp để tránh phát sinh vướng mắc khi xuất cảnh.

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên tra cứu thông tin trên ứng dụng eTax Mobile và các kênh thông tin chính thức của ngành thuế để nắm bắt tình trạng nghĩa vụ thuế của mình. Đối với chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh, việc kiểm tra cần gắn với tình trạng hoạt động thực tế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhất là những đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động và nghĩa vụ thuế liên quan.

Khi nhận được thông báo hoặc cảnh báo về nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác định các khoản còn phải nộp và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp nếu phát hiện sai lệch hoặc có vướng mắc. Trường hợp còn nghĩa vụ thuế phải thực hiện, người nộp thuế cần sớm hoàn thành theo quy định để hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại, công tác và các hoạt động cá nhân.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể, người đại diện theo pháp luật cần lưu ý việc chấm dứt hoạt động trên thực tế không đồng nghĩa với việc đã hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan thuế. Các khoản nợ thuế và nghĩa vụ liên quan vẫn cần được rà soát, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo số liệu lũy kế đến ngày 31/10/2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong đó hơn 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông qua việc triển khai biện pháp này, gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Riêng nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06) có khoảng 20.000 trường hợp chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ và được hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Những con số trên cho thấy việc thông báo, cảnh báo và áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã tác động đến ý thức thực hiện nghĩa vụ thuế của một bộ phận người nộp thuế, nhất là các trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa xử lý dứt điểm các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đồng thời, kết quả này cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin, bảo đảm người nộp thuế được tiếp cận cảnh báo sớm, có đủ thời gian kiểm tra và xử lý các khoản còn tồn đọng.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện theo Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, biện pháp này được áp dụng đối với các trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế khi đáp ứng điều kiện theo quy định, với trình tự, thủ tục và đối tượng cụ thể.

Mục tiêu của biện pháp là nâng cao hiệu quả quản lý, thu hồi các khoản nợ thuế vào ngân sách nhà nước, đồng thời tăng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng không cần thiết đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, việc xác định chính xác đối tượng, tình trạng nghĩa vụ thuế trước khi áp dụng có ý nghĩa quan trọng.

Trong quá trình triển khai, cơ quan thuế các cấp chú trọng rà soát, đối chiếu dữ liệu và xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi ban hành thông báo gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Người nộp thuế cũng được thông báo trước 30 ngày về việc tạm hoãn xuất cảnh, tạo khoảng thời gian để kiểm tra thông tin, rà soát các khoản phải nộp và chủ động thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Việc rà soát này đặc biệt cần thiết đối với nhóm chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh. Trên thực tế, có những trường hợp doanh nghiệp đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng người đại diện chưa hoàn tất các thủ tục liên quan, dẫn đến nghĩa vụ thuế vẫn còn tồn tại trên hệ thống quản lý. Nếu không thường xuyên kiểm tra, người nộp thuế có thể không kịp thời nắm bắt tình trạng nghĩa vụ của mình cho đến khi phát sinh nhu cầu xuất cảnh.

Bên cạnh đó, ngành thuế tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách và thông báo tình trạng nghĩa vụ thuế qua nhiều phương thức, từ ứng dụng eTax Mobile, Trang thông tin điện tử ngành Thuế đến các cơ quan thông tấn báo chí và những kênh thông tin phù hợp khác. Việc mở rộng kênh tiếp cận nhằm giúp người nộp thuế không phải chờ đến khi phát sinh nhu cầu xuất cảnh mới kiểm tra nghĩa vụ, mà có thể chủ động theo dõi, xử lý các khoản còn phải nộp từ trước.

Một trong những yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là phải bảo đảm việc hủy bỏ được tiến hành kịp thời ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

Để đáp ứng yêu cầu này, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an xây dựng cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin bằng hình thức điện tử, phục vụ việc áp dụng và hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Thông qua cơ chế truyền, nhận thông tin tự động giữa hai cơ quan, thời gian xử lý hủy bỏ biện pháp hiện còn khoảng 5-7 phút sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.

Việc rút ngắn thời gian xử lý giúp hạn chế tình trạng người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nhưng thông tin chưa được cập nhật kịp thời giữa các cơ quan, qua đó giảm thiểu những vướng mắc có thể phát sinh đối với kế hoạch xuất cảnh của cá nhân. Đây cũng là một trong những nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, để người dân có thể chủ động hơn ngay từ khâu tiếp cận thông tin, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Cục Thuế nghiên cứu mở rộng các phương thức thông báo, cảnh báo sớm về tình trạng nghĩa vụ thuế và tạm hoãn xuất cảnh.

Đáng chú ý, phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID đang được Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, triển khai, dự kiến thực hiện trong thời gian tới.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang nghiên cứu các phương thức thông báo khác như tuyên truyền, phổ biến thông tin đến các công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay để nâng cao khả năng tiếp cận của người dân; phối hợp với các nhà mạng di động triển khai gửi tin nhắn SMS đề nghị người nộp thuế rà soát nghĩa vụ thuế và cảnh báo sớm về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh.

Các kênh thông tin điện tử hiện có của ngành thuế, trong đó có ứng dụng eTax Mobile và Trang thông tin điện tử, tiếp tục được phát huy để hỗ trợ người nộp thuế tra cứu, cập nhật thông tin. Việc kết hợp nhiều phương thức thông báo được kỳ vọng hạn chế tình trạng người nộp thuế không nắm bắt được nghĩa vụ còn tồn đọng hoặc không tiếp cận kịp thời các thông báo của cơ quan thuế.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm việc áp dụng, hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đúng đối tượng, đúng điều kiện và kịp thời. Cùng với trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế, việc nâng cao chất lượng thông báo, cảnh báo sẽ góp phần hạn chế các vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.