Chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai

Quảng Trị là địa phương chịu tác động của nhiều loại hình thiên tai, diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng và có thể đồng thời tác động đến nhiều khu vực, lĩnh vực. Để chủ động PCTT, tỉnh đã xây dựng phương án ứng phó gắn với đặc điểm, nguy cơ và khả năng ứng phó của từng khu vực, từng địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: C.H

Theo đó, toàn tỉnh xác định có 3 vùng trọng điểm rủi ro, gồm: Vùng trọng điểm bão, áp thấp nhiệt đới, nước biển dâng; vùng trọng điểm ngập lụt tại khu vực thấp trũng, vùng hạ lưu và các lưu vực các dòng sông lớn; vùng trọng điểm lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Tỉnh cũng xác định 5 khu vực trọng điểm, gồm: Đồng Lê, Quảng Ninh, Vĩnh Linh, Triệu Phong và Khe Sanh để tổ chức phương án hiệp đồng ứng phó giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương mỗi khi xảy ra các tình huống thiên tai.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai báo cáo tình hình - Ảnh: C.H

Trên cơ sở đó, các đơn vị, sở, ngành đã xây dựng phương án ứng phó, kế hoạch chuyên ngành. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác tham mưu, xác định địa bàn, lực lượng để huy động nguồn lực, phương tiện ứng phó với các tình huống.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các đơn vị, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, sở, ngành rà soát, thống kê lại các nguồn lực, cơ sở vật chất thiết yếu; hoàn thiện hệ thống phần mềm bảo đảm tích hợp thông tin, báo cáo về tình hình thiên tai từ cấp xã đến cấp tỉnh; trang cấp thiết bị PCTT cho các địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến - Ảnh: C.H

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của cơ quan thường trực trong xây dựng phương án; đồng thời, đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động, thường xuyên rà soát, bổ sung để hoàn thiện phương án, nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra do thiên tai. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương xây dựng phương án quản lý, PCTT theo từng cấp độ rủi ro có thể xảy ra, trong đó, Sở Y tế chuẩn bị vật tư thuốc để phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ; Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh gia mức độ an toàn của hệ thống hồ đập.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: C.H

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, tất cả các loại hình thiên tai đều có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, vì vậy phải đặt công tác dự tính, dự báo đặt lên hàng đầu. Muốn có phương án chính xác, dự báo phải thật sự chính xác, từ sớm, từ xa.