Trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biến nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xu hướng bảo hộ và các rào cản thương mại ngày càng gia tăng, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ là duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu mà còn phải nâng cao chất lượng, tính bền vững và khả năng chống chịu của hoạt động thương mại. Trước yêu cầu đó, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 403/NQ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2026 về Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026–2030.

Nghị quyết thể hiện sự chủ động, kịp thời trong quản lý, điều hành thương mại, đáp ứng yêu cầu khi quy mô xuất nhập khẩu và mức độ hội nhập của Việt Nam ngày càng tăng. Bên cạnh cơ hội mở rộng thị trường, hàng hóa Việt Nam cũng đối mặt với nhiều rủi ro như mất cân đối thương mại, phụ thuộc vào một số thị trường và nguồn nguyên liệu nhập khẩu, nguy cơ bị điều tra xuất xứ, lẩn tránh phòng vệ thương mại, chuyển tải bất hợp pháp và các vấn đề về lao động cưỡng bức.

Điểm cốt lõi của Kế hoạch là đổi mới cách tiếp cận, từ theo dõi, điều hành kim ngạch xuất nhập khẩu đơn thuần sang quản trị xuất siêu một cách chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và dựa trên dữ liệu, đánh giá rủi ro. Quản trị xuất siêu tập trung vào các biện pháp nhằm quản lý hài hòa quy mô, cơ cấu và chất lượng xuất nhập khẩu; gắn tăng trưởng xuất khẩu với năng lực sản xuất trong nước, mức độ tạo giá trị gia tăng nội địa và khả năng nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Qua đó, vừa duy trì động lực tăng trưởng, vừa giảm thiểu những mất cân đối và rủi ro có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại, uy tín và lợi ích quốc gia.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết xác định 7 nhóm giải pháp chủ đạo: Hoàn thiện thể chế về quản trị xuất siêu, xuất xứ và phòng ngừa lẩn tránh thương mại; Tăng cường quản trị xuất siêu dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro; Củng cố chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất; Quản lý quy hoạch, đầu tư và công suất theo tín hiệu thị trường; Rà soát chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tín dụng; Hoàn thiện cơ chế kiểm soát hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức; và Tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực thực thi.

Với vai trò chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch, Bộ Công Thương xác định việc triển khai Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện chủ động, quyết liệt và thường xuyên. Bộ sẽ định kỳ theo dõi, đánh giá quy mô, cơ cấu xuất siêu theo ngành hàng, thị trường và khu vực doanh nghiệp; nhận diện các lĩnh vực có mức độ tập trung cao, nguy cơ rủi ro để xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, kịp thời tham mưu điều chỉnh chính sách.

Đồng thời, tập trung rà soát mức độ phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu; thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc. Qua đó, tăng giá trị gia tăng nội địa và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa và phòng ngừa lẩn tránh thương mại, Bộ Công Thương sẽ tập trung hoàn thiện quy định về xuất xứ, C/O, tự chứng nhận xuất xứ và hậu kiểm; nâng cao năng lực cấp, kiểm tra, xác minh xuất xứ; hiện đại hóa hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan. Đồng thời, chủ động theo dõi, cập nhật và cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Công Thương sẽ rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, các dự án đầu tư và chính sách hỗ trợ nhằm phòng ngừa nguy cơ dư thừa công suất, phát sinh rủi ro về trợ cấp; bảo đảm sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường và các cam kết quốc tế.

Việc quản trị xuất siêu, phòng ngừa rủi ro thương mại đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp cần minh bạch nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, tuân thủ quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn lao động, môi trường và chủ động ứng phó với các vụ việc điều tra thương mại.

Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, đôn đốc triển khai Nghị quyết, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Nghị quyết số 403/NQ-CP không chỉ tạo khuôn khổ hành động thống nhất để quản trị xuất siêu và phòng ngừa rủi ro trong giai đoạn 2026–2030, mà còn góp phần định hình phương thức quản lý thương mại hiện đại, chủ động và dựa trên dữ liệu. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, việc triển khai hiệu quả Kế hoạch sẽ góp phần củng cố nội lực nền kinh tế, bảo vệ uy tín và lợi ích thương mại quốc gia, đưa hoạt động xuất nhập khẩu phát triển theo hướng hài hòa, minh bạch, chất lượng và bền vững