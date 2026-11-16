Chủ động quản trị những chuyển động của thời đại để định hình khuôn khổ hợp tác ASEAN - Liên hợp quốc

Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp củng cố chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò của LHQ và đề cao luật pháp quốc tế. Hai bên thống nhất triển khai các Tầm nhìn, Kế hoạch chiến lược của ASEAN đồng bộ với các chương trình nghị sự phát triển của LHQ; nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn bán người…, đồng thời tăng cường hợp tác rà phá bom mìn và nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 16. Ảnh: chinhphu.vn

Hai bên cũng thống nhất ưu tiên hợp tác xây dựng năng lực trong các lĩnh vực thương mại số, kinh tế số, kinh tế biển xanh, an ninh năng lượng, lương thực và các lĩnh vực công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, cũng như khai thác khoáng sản bền vững, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu… Các nhà lãnh đạo nhất trí triển khai Sáng kiến Tương hỗ 2.0 nhằm gắn kết việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của LHQ (SDGs) với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định luôn coi trọng vai trò của ASEAN, coi ASEAN là nguồn cảm hứng và tấm gương tiêu biểu về hợp tác khu vực. Đánh giá cao những phát triển vượt bậc trong quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN - LHQ trong 15 năm qua, Tổng Thư ký đề nghị ASEAN phát huy hơn nữa vai trò và tiếng nói, phối hợp với LHQ duy trì chủ nghĩa đa phương và trật tự dựa trên luật lệ, đề cao Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Tổng Thư ký cũng đề nghị ASEAN tích cực thúc đẩy các nỗ lực cải cách LHQ và các tổ chức kinh tế, tài chính đa phương, đồng thời tăng cường hợp tác vì lợi ích của người dân.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các trưởng đoàn. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định quan hệ ASEAN - LHQ đã thực sự trở thành cầu nối giữa các nỗ lực khu vực và toàn cầu. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất 3 ưu tiên chiến lược lớn cho hợp tác ASEAN - LHQ:

Thứ nhất, cần tiếp tục dành ưu tiên cao cho củng cố hòa bình, an ninh và chủ nghĩa đa phương trên nền tảng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Thủ tướng đề nghị LHQ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đồng hành cùng ASEAN triển khai các cơ chế chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và quản lý khủng hoảng.

Thứ hai, cần chuyển từ thụ động ứng phó sang chủ động quản trị những chuyển đổi của thời đại thông qua tăng cường phối hợp nghiên cứu, dự báo, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị công nghệ và định hình các khuôn khổ hợp tác. Thủ tướng kêu gọi các quốc gia tiếp tục ký kết, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đồng thời tăng cường hợp tác thực chất về tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng và thị trường carbon.

Thứ ba, cần gắn kết các chương trình nghị sự toàn cầu và ASEAN, bảo đảm phát triển bao trùm và bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và ASEAN sẽ phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ về "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững", qua đó góp phần phát huy sức mạnh của đa dạng văn hóa, tăng cường hiểu biết và lòng tin giữa các dân tộc.