Chủ động quản trị để định hình khuôn khổ hợp tác ASEAN-Liên hợp quốc
Các nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN-Liên hợp quốc có vai trò quan trọng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và củng cố chủ nghĩa đa phương.
Tăng cường chủ nghĩa đa phương, chủ động ứng phó các thách thức mới và gắn kết chương trình nghị sự khu vực với mục tiêu phát triển toàn cầu là những định hướng trọng tâm được các nhà lãnh đạo thống nhất tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 16./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-dong-quan-tri-de-dinh-hinh-khuon-kho-hop-tac-asean-lien-hop-quoc-post1148637.vnp