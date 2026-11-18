Chủ động theo dõi, an tâm trong thai kỳ

Ở những tuần cuối thai kỳ, chị Hoàng Thu Hằng, tổ 2, phường Nghĩa Lộ vẫn duy trì lịch khám thai đều đặn. Với chị, mỗi lần thăm khám là một lần được kiểm tra sức khỏe của mẹ, theo dõi sự phát triển của con và nhận tư vấn về những vấn đề cần lưu ý trước ngày sinh. Việc tuân thủ lịch khám giúp chị nắm bắt tình trạng thai kỳ, chủ động chuẩn bị cho cuộc vượt cạn và an tâm hơn trong giai đoạn quan trọng này.

Chị Hoàng Thu Hằng chủ động tuân thủ lịch khám thai, chuẩn bị tốt cho quá trình sinh nở an toàn.

Chị Hoàng Thu Hằng chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng đi khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ. Qua mỗi lần khám, tôi được kiểm tra sức khỏe, theo dõi cân nặng, sự phát triển của con và được hướng dẫn những điều cần chú ý trong sinh hoạt. Tôi nghĩ việc khám thai đầy đủ rất cần thiết, bởi nếu có vấn đề bất thường sẽ được bác sĩ phát hiện và tư vấn kịp thời”.

Không chỉ ở giai đoạn cuối, việc theo dõi thai nghén cần được thực hiện ngay từ những tháng đầu. Mang thai ở tuần thứ 23, chị Hoàng Thị Quỳnh - phường Âu Lâu thực hiện các xét nghiệm, sàng lọc theo chỉ định của bác sĩ. Đây là thời điểm quan trọng để đánh giá sức khỏe thai phụ, kiểm tra sự phát triển của thai nhi và nhận diện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến quá trình mang thai.

Chị Quỳnh cho biết: “Tôi được bác sĩ tư vấn về các mốc khám thai, siêu âm và những xét nghiệm cần thực hiện trong từng giai đoạn. Dù cơ thể chưa có biểu hiện bất thường, tôi vẫn chủ động kiểm tra theo hướng dẫn để biết tình trạng sức khỏe của mẹ và bé. Qua đó, nếu có vấn đề phát sinh sẽ được phát hiện, theo dõi và xử lý sớm”.

Thực hiện các xét nghiệm, sàng lọc trước sinh giúp phát hiện sớm nguy cơ bất thường, chủ động phương án theo dõi và can thiệp.

Từ những lần khám thai, nhiều nguy cơ có thể được nhận diện trước khi chuyển thành biến chứng nghiêm trọng. Đây cũng là lý do các bác sĩ luôn khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên bỏ qua những mốc khám quan trọng, không tự ý sử dụng thuốc và cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Quản lý thai nghén từ cơ sở

Nếu tại các bệnh viện, thai phụ được tiếp cận các dịch vụ khám chuyên khoa, xét nghiệm và chẩn đoán chuyên sâu thì ở tuyến cơ sở, công tác rà soát, lập danh sách, theo dõi phụ nữ mang thai và tư vấn tại cộng đồng giữ vai trò quan trọng trong quản lý thai nghén. Đặc biệt tại những địa bàn vùng cao, vùng sâu, nơi điều kiện đi lại còn khó khăn, thông qua hoạt động tuyên truyền, tư vấn và vận động của cán bộ y tế cơ sở, phụ nữ mang thai được hướng dẫn đăng ký quản lý thai nghén, khám thai đúng lịch, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và lựa chọn cơ sở y tế phù hợp khi sinh con.

Khám thai định kỳ là giải pháp quan trọng giúp bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Chị Bàn Thị Ghến, thôn Đại Sơn, xã Tân Hợp chia sẻ: “Trước đây, nhiều chị em chưa thực sự quan tâm đến việc khám thai định kỳ, một phần do đường sá đi lại khó khăn, một phần chưa hiểu hết những nguy cơ trong quá trình mang thai. Khi được cán bộ y tế tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, chúng tôi hiểu rằng phải đi khám thường xuyên để biết sức khỏe của mẹ và bé, không nên chủ quan hay đợi đến khi có dấu hiệu bất thường mới đi bệnh viện”.

Thực tế cho thấy, quản lý thai nghén tại cộng đồng không chỉ dừng ở việc nắm số lượng phụ nữ mang thai mà còn phải theo dõi quá trình tiếp cận dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ. Cán bộ y tế cơ sở phối hợp với nhân viên y tế thôn bản tuyên truyền về dinh dưỡng, hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm. Với những trường hợp có biểu hiện bất thường, thai phụ được hướng dẫn đến cơ sở y tế để kiểm tra, xử trí và chuyển tuyến khi cần thiết.

Theo báo cáo của Sở y tế tỉnh, 10 tháng năm 2026, công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản được chú trọng với gần 84% phụ nữ được khám thai ít nhất 4 lần/3 thời kỳ; tỷ lệ sinh con có cán bộ y tế đỡ đẻ đạt trên 94%. Đây là những kết quả tích cực, cho thấy nhận thức và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đã từng bước được cải thiện.

Nâng cao chất lượng chuyên môn, phát hiện sớm nguy cơ

Theo ngành y tế, khám thai định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm những bệnh lý của người mẹ và bất thường ở thai nhi. Trong quá trình mang thai, các bệnh lý như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ có thể diễn tiến âm thầm nhưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không được theo dõi, kiểm soát. Bên cạnh đó, những bất thường về hình thái, sự phát triển của thai nhi cũng cần được đánh giá thông qua siêu âm và các phương pháp sàng lọc phù hợp.

Thạc sĩ, Bác sĩ Lương Thị Hồng Nhung - Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cho biết: “Mỗi giai đoạn của thai kỳ đều có những mốc khám, xét nghiệm và sàng lọc quan trọng. Thai phụ cần thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ để đánh giá sức khỏe của mẹ cũng như sự phát triển của thai nhi. Đặc biệt, những trường hợp có tiền sử bệnh lý, tiền sử sản khoa bất thường hoặc được xác định thuộc nhóm nguy cơ cao cần được theo dõi sát hơn, có kế hoạch quản lý và can thiệp phù hợp. Khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo, việc thăm khám và xử trí kịp thời có ý nghĩa rất lớn trong hạn chế biến chứng sản khoa”.

Cùng với hoạt động khám, điều trị, các cơ sở y tế cũng chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhất là tuyến y tế cơ sở; cập nhật kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát hiện nguy cơ và xử trí ban đầu các tình huống sản khoa. Việc phối hợp giữa các tuyến trong hội chẩn, chuyển tuyến thai phụ nguy cơ cao được quan tâm nhằm bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ chuyên môn phù hợp, không để lỡ thời điểm can thiệp.

Đáng chú ý, từ tháng 1/2025, Lào Cai là một trong 7 tỉnh trên cả nước được lựa chọn triển khai thí điểm Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Việc ứng dụng nền tảng điện tử, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh và theo dõi sức khỏe bà mẹ, trẻ em góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ công tác tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo chuyên môn từ cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, tư vấn trực tiếp tại thôn, bản tiếp tục được tăng cường; đội ngũ y tế cơ sở, cộng tác viên được tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn và chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh. Qua đó, không chỉ giúp phụ nữ mang thai được chăm sóc tốt hơn mà còn nâng cao trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Cán bộ y tế cơ sở tuyên truyền, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Một thai kỳ an toàn không chỉ bắt đầu từ những tiến bộ của y học mà còn từ ý thức chủ động của mỗi người mẹ và sự đồng hành của hệ thống y tế. Khám thai đúng lịch, thực hiện sàng lọc theo hướng dẫn, không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường và lựa chọn cơ sở y tế bảo đảm an toàn khi sinh là những việc làm thiết thực để bảo vệ sức khỏe từ sớm. Khi công tác quản lý thai nghén được thực hiện liên tục, nguy cơ được nhận diện và xử trí kịp thời, mỗi người mẹ sẽ có thêm cơ hội đón con chào đời khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số ngay từ những ngày đầu đời.