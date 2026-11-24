Chủ động phương án y tế, bảo đảm an toàn cho đêm hội “Muôn sắc Việt Nam”
Bên cạnh công tác tổ chức, bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24/11, ngành Y tế Hà Nội đã xây dựng phương án trực cấp cứu nhiều cấp độ, từ các điểm sơ cấp cứu tại sân vận động đến hệ thống bệnh viện trên địa bàn thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-dong-phuong-an-y-te-bao-dam-an-toan-cho-dem-hoi-muon-sac-viet-nam-246261124171402593.htm