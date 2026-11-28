Hành khách nhộn nhịp tại cảng hàng không. (Ảnh minh họa: KIM CƯƠNG)

Dù còn vài tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, song các lĩnh vực vận tải hàng không, đường sắt và đường bộ đã sớm triển khai phương án phục vụ cao điểm. Từ tăng chuyến bay, mở bán vé tàu đến rà soát phương tiện, chuẩn bị kế hoạch giải tỏa hành khách tại các bến xe, sự chủ động của các đơn vị vận tải hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong dịp Tết.

Hàng không tăng tải, mở rộng khai thác chuyến bay đêm

Tết Nguyên đán luôn là một trong những giai đoạn cao điểm nhất của hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt trên các đường bay kết nối những trung tâm kinh tế lớn với các địa phương. Nhu cầu đi lại tăng cao trong thời gian ngắn, tập trung vào một số ngày trước và sau Tết, từ đó đặt ra yêu cầu các đơn vị vận tải phải chủ động từ sớm về năng lực khai thác, phương tiện và phương án điều hành.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong giai đoạn cao điểm từ ngày 22/1 đến 20/2/2027 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Mùi), Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định điều chỉnh tăng tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) tại các cảng hàng không trọng điểm.

Theo đó, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tham số đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay trong khung giờ đêm (từ 0 giờ đến 5 giờ 59 phút) được nâng lên 37 chuyến/giờ.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tham số được điều chỉnh lên 46 chuyến/giờ trong khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 59 phút và 42 chuyến/giờ đối với khung giờ đêm.

Việc điều chỉnh này tạo thêm dư địa khai thác, giúp các hãng hàng không chủ động bố trí lịch bay, tăng chuyến và phân bổ năng lực phục vụ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đón đầu nhu cầu đi lại dịp Tết, Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã chính thức đưa gần 3,7 triệu chỗ trên mạng bay nội địa lên hệ thống từ ngày 25/8, tăng khoảng 11% so với cao điểm Tết năm trước.

Nguồn cung được tập trung vào những đường bay có nhu cầu lớn. Trong đó, tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng hơn 15%; chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng tăng 7%; các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế… tăng từ 6% đến 13%.

Đáng chú ý, việc tăng cường khai thác các chuyến bay đêm được xác định là một trong những giải pháp nhằm giảm áp lực vào khung giờ cao điểm. Các chuyến bay khởi hành từ sau 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau chiếm khoảng 17% tổng số chuyến bay.

Trên mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines Group cung ứng hơn 1,1 triệu chỗ, tăng 10%. Một số đường bay ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về tải cung ứng như Đà Nẵng-Seoul tăng 94%, Hà Nội-Osaka tăng 81%, Hà Nội-Đài Bắc tăng 64% và Đà Nẵng-Tokyo tăng 58%.

Cùng với Vietnam Airlines Group, hãng hàng không Vietjet cũng công bố mở bán sớm khoảng 3,1 triệu vé phục vụ giai đoạn từ ngày 22/1 đến 20/2/2027, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, khoảng 2 triệu vé nội địa và 1,1 triệu vé quốc tế.

Đại diện Vietjet cho biết, nguồn cung vé sẽ tiếp tục được theo dõi, điều chỉnh linh hoạt theo sức mua thực tế của thị trường. Hãng đồng thời chủ động tăng tần suất khai thác tới các điểm đến có nhu cầu du xuân, thăm thân tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines và Indonesia.

Việc tăng tải, mở rộng khung giờ khai thác và sớm đưa vé lên hệ thống cho thấy sự chủ động của các hãng hàng không trong việc chuẩn bị nguồn lực phục vụ cao điểm. Đây cũng là cơ sở để hành khách có thêm lựa chọn về hành trình, thời gian khởi hành trong dịp Tết.

Đường sắt mở bán vé sớm, kiểm soát chặt tình trạng đầu cơ

Ngành đường sắt sớm mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 giúp hành khách chủ động lên kế hoạch đi lại.

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị phục vụ hành khách dịp Tết Đinh Mùi 2027 cũng được triển khai từ sớm.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) đã ban hành kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết. Theo đó, từ 8 giờ ngày 5/9/2026, ngành đường sắt chính thức mở bán rộng rãi vé tàu Tết cho hành khách cá nhân thông qua các kênh phân phối chính thức, gồm website dsvn.vn, ứng dụng đặt vé trên thiết bị di động, hệ thống bán vé tại các nhà ga và các đại lý được ủy quyền.

Một trong những yêu cầu được ngành đường sắt chú trọng là bảo đảm quyền lợi hành khách, hạn chế tình trạng đầu cơ, gom vé trong thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao. Theo quy định được áp dụng, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 vé cho một chiều trong mỗi lần giao dịch.

Quy định này nhằm góp phần kiểm soát việc mua bán vé, bảo đảm tính công bằng trong tiếp cận nguồn vé, nhất là vào những ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngành đường sắt cũng khuyến cáo hành khách chủ động lựa chọn các kênh phân phối chính thức để hạn chế nguy cơ mua phải vé giả hoặc bị chèn ép giá bất hợp lý.

Việc sớm công bố kế hoạch bán vé, đồng thời siết chặt các quy định trong giao dịch là những giải pháp cần thiết để hoạt động vận tải đường sắt đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự trong công tác phục vụ hành khách dịp cao điểm.

Đường bộ chủ động phương tiện, không để hành khách ùn ứ tại bến

Các doanh nghiệp vận tải đường bộ chủ động rà soát, bảo dưỡng phương tiện, chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết. (Ảnh minh họa)

Cùng với hàng không và đường sắt, vận tải đường bộ đang khẩn trương chuẩn bị phương tiện, nhân lực và phương án phục vụ hành khách. Đây là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong kết nối các đô thị với địa phương, nhất là nhu cầu về quê sum họp gia đình trong những ngày giáp Tết.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đang xây dựng kế hoạch vận tải hành khách tổng thể phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Dự kiến, kế hoạch sẽ chính thức được triển khai tại các bến xe trực thuộc vào giữa tháng 12/2026.

Về phía doanh nghiệp vận tải, công tác kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật trước khi bước vào giai đoạn cao điểm.

Ông Đỗ Văn Bằng, Chủ hãng xe Sao Việt (khai thác tuyến Hà Nội-Sa Pa và ngược lại), cho biết doanh nghiệp đã chủ động đưa toàn bộ phương tiện vào đợt kiểm tra, bảo dưỡng toàn diện, bảo đảm các điều kiện vận hành tốt nhất để phục vụ hành khách.

Tương tự, đại diện Hãng xe Văn Minh (khai thác tuyến Hà Nội-Nghệ An) thông tin, đơn vị đang tiến hành rà soát kỹ thuật phương tiện, chuẩn bị điều kiện cần thiết cho hoạt động vận tải trong dịp cao điểm.

Ông Nguyễn Đàm Văn, đại diện Hãng xe Văn Minh, khẳng định doanh nghiệp sẽ huy động tối đa lượng xe hiện có để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng hành khách bị kẹt lại tại các đầu bến, nhất là trên những tuyến trọng điểm từ Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Về kế hoạch bán vé, ông Nguyễn Đàm Văn cho biết: “Công ty sẽ tính toán lượng xe khai thác để mở bán vé Tết trong tháng 12/2026. Chúng tôi sẽ thông báo công khai thời điểm mở bán và khuyến cáo khách hàng nên chủ động kế hoạch từ sớm. Hiện tại, công ty chưa có kế hoạch điều chỉnh giá vé Tết so với ngày bình thường”.

Việc các doanh nghiệp chủ động kiểm tra phương tiện, xây dựng kế hoạch khai thác và chuẩn bị nguồn xe dự phòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm năng lực giải tỏa hành khách. Cùng với kế hoạch chung của các bến xe, đây là những khâu chuẩn bị cần thiết để hạn chế tình trạng ùn ứ, quá tải, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong những ngày cao điểm.