Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trong thị trường nội địa, trên không gian mạng để ngăn chặn xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

Tập trung vào nhóm hàng cấm như: ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm...; hàng giả như: tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vị thuốc y học cổ truyền, lương thực, thực phẩm...;

Hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng xuất, nhập khẩu có điều kiện, hàng thuế suất cao, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, gồm: xăng dầu, khoáng sản, vàng, ngoại tệ, hàng điện tử, điện thoại, may mặc và thời trang cao cấp, bia, rượu, thuốc lá điếu, đường cát, bánh mứt kẹo, trái cây, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, phân bón... và các loại hàng tiêu dùng khác.

Để đấu tranh hiệu quả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động nắm tình hình, nhận diện những vấn đề nổi cộm phức tạp, phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

Xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh, đánh đúng, đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp nhằm răn đe và phòng ngừa chung;

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm theo lĩnh vực, địa bàn;

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu cao phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kiểm soát chặt chẽ các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ logistics, khu công nghiệp, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại;

Đồng thời, giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, kinh doanh qua các ứng dụng công nghệ số để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Ngoài việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm, không bao che cho hành vi vi phạm, Ban chỉ đạo 389 quốc gia còn yêu cầu lực lượng chức năng nâng cao năng lực nhận diện dấu hiệu tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

Chấn chỉnh, xử lý tình trạng “cắt khúc” hoặc “vo tròn” vụ việc để có thẩm quyền xử lý hành chính mà không chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan công an để điều tra theo quy định.