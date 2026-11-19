Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn ngư dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC), chủ động trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, bảo đảm an toàn trong mỗi chuyến biển.

Nâng cao ý thức phòng cháy từ mỗi chuyến biển

Trên phương tiện của ông Nguyễn Văn Huynh, ngư dân phường An Hoà, tỉnh An Giang, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy được trang bị trên tàu. Từ vị trí bố trí bình, cách kiểm tra tình trạng hoạt động đến thao tác tháo chốt an toàn, hướng vòi phun và dập lửa, từng nội dung được bộ đội biên phòng hướng dẫn cụ thể để ngư dân nắm vững, có thể xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc hướng dẫn ngư dân Nguyễn Văn Huynh (thứ hai từ phải sang) cách sử dụng bình chữa cháy trên tàu cá, chủ động phòng ngừa sự cố cháy, nổ trong quá trình hoạt động trên biển.

Không chỉ kiểm tra phương tiện chữa cháy, lực lượng biên phòng còn nhắc nhở chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, máy móc, đường dẫn nhiên liệu; sắp xếp vật dụng gọn gàng, bảo đảm khoảng cách an toàn với những nguồn có khả năng phát sinh nhiệt, tia lửa. Các thiết bị điện phải được sử dụng đúng quy định, tránh quá tải, chập điện.

Việc trang bị bình chữa cháy trên tàu chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người sử dụng biết cách thao tác và lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp với từng tình huống. Ðối với đám cháy liên quan đến nhiên liệu hoặc thiết bị điện, việc sử dụng sai phương tiện chữa cháy có thể khiến đám cháy lan rộng, làm tăng mức độ nguy hiểm. Vì vậy, cán bộ biên phòng chú trọng hướng dẫn ngư dân nhận biết nguy cơ, xác định vị trí đặt thiết bị chữa cháy thuận tiện, dễ tiếp cận.

Ông Nguyễn Văn Huynh chia sẻ: “Ði biển dài ngày, trên tàu có nhiều máy móc, thiết bị điện và nhiên liệu nên nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn. Ðược bộ đội biên phòng kiểm tra, hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, chúng tôi hiểu rõ hơn những việc cần làm để phòng ngừa sự cố. Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra thiết bị trên tàu, nhắc nhở anh em thuyền viên nâng cao ý thức, không chủ quan trong quá trình lao động, sinh hoạt trên biển”.

Phản ứng nhanh, hạn chế thiệt hại

Thực tế cho thấy, dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, nguy cơ cháy tàu cá vẫn có thể xảy ra, nhất là tại những khu vực tập trung đông phương tiện neo đậu. Ngày 3/9 vừa qua, Ðồn Biên phòng Sông Ðốc tiếp nhận tin báo về vụ cháy tàu cá mang số hiệu CM-92869-TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1969, ngụ ấp Biển Tây, xã Sông Ðốc. Ngay sau khi nhận tin, đơn vị nhanh chóng triển khai 20 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân chữa cháy.

Tổ Công tác phản ứng nhanh Ðồn Biên phòng Sông Ðốc kịp thời phối hợp hỗ trợ người dân chữa cháy tàu cá vào ngày 3/9, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các phương tiện lân cận.

Trước tình huống đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân triển khai các biện pháp chữa cháy, kiểm soát phạm vi ảnh hưởng và hạn chế nguy cơ cháy lan. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ cùng sự phối hợp của người dân, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy được ngăn chặn hoàn toàn.

Ðể nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, Ðồn Biên phòng Sông Ðốc thành lập tổ công tác phản ứng nhanh, sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, hoả hoạn và những sự cố phát sinh trên địa bàn phụ trách. Tổ công tác được tổ chức theo hướng chủ động về lực lượng, phương tiện và phương án phối hợp, bảo đảm có thể nhanh chóng cơ động đến hiện trường khi nhận được thông tin.

Trung tá Ðỗ Văn Lanh, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Sông Ðốc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết: “Công tác phòng cháy, chữa cháy trên tàu cá luôn được đơn vị quan tâm triển khai, nhất là tại những khu vực tập trung đông phương tiện neo đậu. Ðơn vị thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở chủ tàu và thuyền viên chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chủ động trang bị phương tiện chữa cháy và nắm vững kỹ năng xử lý tình huống”.

Chủ động phòng ngừa, trang bị kỹ năng và tổ chức lực lượng ứng phó kịp thời là những giải pháp thiết thực để giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ trên tàu cá. Qua đó, bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân, bảo đảm an toàn tại các khu neo đậu, đồng thời tạo điều kiện để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế gắn với giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn ven biển.