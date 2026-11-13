Chủ động phương án bảo đảm ANTT khi sắp xếp, sáp nhập Công an cấp xã

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an các xã báo cáo tình hình an ninh, trật tự (ANTT), kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác. Nhìn chung, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các địa phương được giữ vững; các chỉ tiêu công tác cơ bản bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra; hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là các lĩnh vực cư trú, căn cước, định danh điện tử, được duy trì liên tục, thông suốt…

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến trao đổi của các phòng nghiệp vụ, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu Công an 6 xã tập trung tiếp thu các ý kiến của các đơn vị nghiệp vụ tại buổi làm việc; làm tốt công tác chuẩn bị sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và kiện toàn tổ chức Công an cấp xã. Quá trình chuẩn bị phải được thực hiện chủ động, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, thẩm quyền; bảo đảm hoạt động của lực lượng Công an liên tục, thông suốt, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phục vụ nhân dân.

Đại diện các phòng nghiệp vụ và Công an các xã tham dự buổi làm việc.

Đối với Trưởng Công an các xã, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu chủ động làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt đầy đủ chủ trương sắp xếp, sáp nhập đến cán bộ chiến sĩ; giữ vững đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức. Trong giai đoạn chuyển tiếp, phải duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo mô hình hiện hành, không để xảy ra tình trạng làm việc cầm chừng, chờ đợi hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ; rà soát, đánh giá toàn diện số lượng, cơ cấu, năng lực, sở trường của từng cá nhân để tham mưu phương án bố trí, sử dụng phù hợp sau sáp nhập.

Về công tác bảo đảm ANTT, Công an các xã cần rà soát toàn diện các tuyến, địa bàn, lĩnh vực và đối tượng trọng điểm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là những vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, khiếu kiện, an ninh công nhân, an ninh nông thôn và không gian mạng. Tăng cường phối hợp giữa các địa bàn, đặc biệt tại khu vực giáp ranh, không để các đối tượng lợi dụng việc thay đổi địa giới hành chính để thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, Công an các xã phải duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực bảo vệ trụ sở; rà soát, bổ sung phương án phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đặc biệt, phải bảo đảm hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là các lĩnh vực cư trú, căn cước, định danh điện tử, được duy trì liên tục, đúng thời hạn; không để việc sắp xếp tổ chức làm gián đoạn hoặc gây phiền hà cho nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ Công an TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công an cấp xã; Trưởng Công an các xã và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ phải quán triệt, cụ thể hóa từng nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện, bảo đảm khi việc sắp xếp, sáp nhập có hiệu lực, đơn vị mới nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, đồng bộ, thông suốt, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.