Chủ động phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên

Sự cố sụt lún xảy ra vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 24/9/2026 đã làm hư hỏng một phần bề mặt sân thể dục-thể thao của nhà trường và nguy cơ xói mòn kết cấu hạ tầng khu vực xung quanh. Điểm sụt lún tạo thành 1 hố sâu khoảng từ 3-4m, miệng hố rộng khoảng 1m.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vị trí hố sụt - Ảnh: C.H

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ban Giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương đã khoanh vùng bảo vệ, cắm biển cảnh báo và dựng hàng rào xung quanh. Nhà trường cũng đã dừng tất cả các hoạt động thể dục, ngoại khóa tại sân thể dục-thể thao và tăng cường công tác quản lý học sinh bán trú trong thời gian ở lại trường; đồng thời, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để nhắc nhở, tuyệt đối không để học sinh, cán bộ, giáo viên lại gần khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương và nhà trường dựng hàng rào tại khu vực xảy ra sụt lún - Ảnh: C.H

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương, nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố và kiểm tra các công trình ở gần khu vực xảy ra sự cố; thực hiện các biện pháp cảnh báo, không để học sinh đến gần khu vực nguy hiểm.