Chủ động phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên
Chiều 25/9, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sụt lún đất tại khu vực sân thể dục-thể thao của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ngân Thủy, thuộc xã Kim Ngân. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.
Sự cố sụt lún xảy ra vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 24/9/2026 đã làm hư hỏng một phần bề mặt sân thể dục-thể thao của nhà trường và nguy cơ xói mòn kết cấu hạ tầng khu vực xung quanh. Điểm sụt lún tạo thành 1 hố sâu khoảng từ 3-4m, miệng hố rộng khoảng 1m.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ban Giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương đã khoanh vùng bảo vệ, cắm biển cảnh báo và dựng hàng rào xung quanh. Nhà trường cũng đã dừng tất cả các hoạt động thể dục, ngoại khóa tại sân thể dục-thể thao và tăng cường công tác quản lý học sinh bán trú trong thời gian ở lại trường; đồng thời, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để nhắc nhở, tuyệt đối không để học sinh, cán bộ, giáo viên lại gần khu vực nguy hiểm.
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương, nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố và kiểm tra các công trình ở gần khu vực xảy ra sự cố; thực hiện các biện pháp cảnh báo, không để học sinh đến gần khu vực nguy hiểm.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202609/theo-doi-sat-dien-bien-sut-lun-dat-chu-dong-phuong-an-bao-dam-an-toan-cho-hoc-sinh-va-giao-vien-5ec12e2/