Chủ động phòng, trừ sinh vật gây hại lúa mùa, thu đông và đông xuân mới gieo sạ

Người dân cần thường xuyên đi thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu bệnh và có biện pháp phòng, trừ hiệu quả. (ẢNH: ANH THƯ)

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo từ nay đến hết tuần, sinh vật gây hại tiếp tục phát sinh trên lúa mùa, thu đông và đông xuân 2026-2027. Rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, bạc lá có khả năng tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng-trỗ; bệnh đạo ôn cổ bông, đen lép hạt trên lúa trỗ-chín.

Đặc biệt, bệnh đạo ôn và bạc lá có nguy cơ gia tăng tại các chân ruộng gieo sạ dày, bón thừa đạm, gặp thời tiết mưa ẩm. Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại lúa mới gieo sạ, chuột gây hại trên các trà lúa và diện tích chưa thu hoạch. Riêng tại khu vực Bắc Trung Bộ, bệnh khô vằn và chuột tiếp tục gây hại trên lúa muộn còn lại.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sinh vật hại gây ra, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triều cường; chủ động điều tiết nước, bảo vệ diện tích lúa đang sinh trưởng. Tập trung thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa và thu đông đã chín, hạn chế thiệt hại do mưa lũ; vệ sinh đồng ruộng, xử lý tàn dư sau thu hoạch, chuẩn bị đất và các điều kiện sản xuất vụ đông xuân 2026-2027 theo lịch thời vụ.

Tăng cường điều tra, dự tính, dự báo và hướng dẫn phòng trừ kịp thời rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bạc lá, đen lép hạt, ốc bươu vàng và chuột; áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết, bảo đảm đúng kỹ thuật.

Trong đó, các tỉnh phía bắc tập trung làm đất, vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch lúa mùa; tu sửa hệ thống tưới, tiêu và chủ động bố trí sản xuất cây vụ đông phù hợp với điều kiện thời tiết, đất đai và thời vụ.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ cần tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch dứt điểm diện tích lúa mùa trà muộn đã chín; tiêu thoát nước, thu gom tàn dư thực vật, tu sửa bờ vùng, bờ thửa và hệ thống thủy lợi nội đồng; chuẩn bị điều kiện phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2026-2027.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tập trung chăm sóc và thu hoạch lúa mùa giai đoạn mạ đến đòng-trỗ; chủ động phòng trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bệnh đạo ôn, bạc lá và chuột. Cùng với đó, theo dõi mưa lớn, chủ động tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng, đổ ngã.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đẩy nhanh thu hoạch lúa thu đông đã chín, bảo đảm an toàn trước mưa lớn, triều cường và lũ; chủ động tiêu thoát nước đối với diện tích bị ngập.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, bạc lá, đen lép hạt; phòng trừ ốc bươu vàng trên lúa mùa và đông xuân mới gieo sạ. Bố trí xuống giống đông xuân 2026-2027 tập trung, né rầy, phù hợp lịch thời vụ và nguồn nước, không gieo sạ trên diện tích chưa bảo đảm điều kiện tiêu thoát nước.