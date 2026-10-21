Chủ động phòng tránh thiên tai, không để người dân bị động trước mưa lũ

Không chỉ chủ động bảo vệ tài sản, nhiều gia đình còn tích cực chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, sẵn sàng ứng phó khi bị cô lập trong vùng ngập lụt. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng xây dựng phương án di dời, sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán kịp thời khi thiên tai xảy ra.

Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Sau khi những căn nhà mới có gác cao phòng tránh lũ được xây dựng trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung và các chương trình hỗ trợ khác hoàn thành, người dân vùng trũng thấp xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) có thêm "điểm tựa" để ứng phó với mùa mưa bão. Bước vào mùa mưa năm nay, hầu hết các hộ gia đình đều chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm và chuẩn bị các vật dụng thiết yếu để sử dụng trong những ngày bị cô lập, chia cắt.

Bà Nguyễn Thị Thiểu ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh chia sẻ, rút kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử năm ngoái, khi phải nhịn ăn nhiều ngày liền, năm nay, bà đã chủ động chuẩn bị mì tôm, bánh tráng và nước uống để đưa lên gác cao ngay từ đầu mùa mưa bão. Khu vực bà sinh sống nằm xa khu dân cư nên khi xảy ra ngập lụt, lực lượng chức năng có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận bằng ca nô để tiếp tế lương thực. Vì vậy, bà chủ động chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết trong khả năng của gia đình.

Bên cạnh áo phao, chăn màn, quần áo được đóng gói cẩn thận trong túi nylon để đưa lên gác cao, bà Lê Thị Đơn ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh còn dự trữ nhiều nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm, gia vị, gạo và một chiếc bếp ga loại nhỏ để sử dụng trong hơn 10 ngày nếu xảy ra thiên tai. Bà Đơn cho biết, người dân thôn Phú Hữu đã thấm thía những khó khăn trong trận lũ lịch sử năm ngoái nên năm nay, ai cũng chủ động phòng tránh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có khoảng 120 khu vực có nguy cơ sạt lở đất, 26 khu vực chịu ảnh hưởng khi mực nước biển dâng và 161 khu vực có nguy cơ ngập lụt khi xảy ra mưa bão. Các xã, phường đã chuẩn bị 242 điểm sơ tán, có khả năng tiếp nhận hơn 78.100 người trong các tình huống thiên tai cấp bách. Với phương châm "4 tại chỗ", chính quyền cơ sở và các thôn, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với mưa bão.

Ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Phú Khánh, xã Tây Hòa cho biết, trong mùa mưa bão năm nay, Ban nhân dân thôn phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân chủ động tích trữ lương thực để ứng phó khi thiên tai xảy ra. Các thành viên cũng tăng cường cập nhật thông tin dự báo thời tiết, phát thông tin qua hệ thống loa truyền thanh đến từng khu dân cư để người dân nắm bắt tình hình, chủ động ứng phó, không bị động trước các tình huống bất ngờ.

Tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc với các xã, phường vùng trũng thấp phía Đông tỉnh Đắk Lắk mới đây, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển kiện toàn lực lượng tại chỗ, rà soát những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng để xây dựng phương án di dời người dân từ sớm. Mỗi xã, phường phải lập phương án chi tiết, xác định cụ thể các hộ có thể phải sơ tán, phương tiện phục vụ di dời và địa điểm tiếp nhận người dân; đồng thời, chủ động chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm để sử dụng trong nhiều ngày, kiên quyết không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.

HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người dân trên địa bàn tỉnh phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng thiên tai theo quyết định hoặc lệnh sơ tán khẩn cấp của cấp có thẩm quyền. Theo đó, mức hỗ trợ là 200.000 đồng/người/ngày. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, thực tiễn ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa lũ đặc biệt lớn vào tháng 11/2025 cho thấy thiên tai diễn biến nhanh, phức tạp, buộc nhiều người dân phải sơ tán khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng. Thống kê sơ bộ, có khoảng 17.300 người đã phải sơ tán trong đợt này. Với mức hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày và thời gian sơ tán bình quân 7 ngày, tổng kinh phí thực hiện ước tính khoảng hơn 24 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc ban hành nghị quyết về hỗ trợ người dân phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng thiên tai tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các cơ quan, địa phương chủ động triển khai chính sách khi xảy ra tình huống cấp bách, góp phần giúp người dân ổn định sinh hoạt trong thời gian sơ tán.