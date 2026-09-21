Chủ động phòng, tránh dịch bệnh đường hô hấp

Adenovirus là nhóm virus phổ biến có thể gây bệnh ở mọi lứa tuổi, trong đó trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng dễ mắc nhất do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Virus này có khả năng gây nhiễm trùng ở nhiều cơ quan trong cơ thể như đường hô hấp, mắt, đường tiêu hóa và đường tiết niệu. Bệnh xuất hiện quanh năm, song thường gia tăng khi thời tiết thay đổi hoặc trong môi trường tập trung đông người như trường học, nhà trẻ, khu vui chơi.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến hết tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 53 ca mắc Adenovirus. Các triệu chứng ban đầu của bệnh như sốt, ho, sổ mũi, đau họng khá giống với cúm hoặc các bệnh viêm đường hô hấp thông thường, khiến nhiều người, nhất là các bậc cha mẹ, dễ chủ quan, tự theo dõi hoặc tự điều trị tại nhà. Việc chậm phát hiện và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi bệnh có dấu hiệu trở nặng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Adenovirus có khả năng lây lan khá nhanh từ người sang người qua nhiều con đường, đặc biệt trong môi trường đông người như gia đình, trường học, nhà trẻ và nơi làm việc. Virus chủ yếu lây qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện, làm phát tán các giọt bắn chứa virus. Bên cạnh đó, virus cũng có thể lây khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi, họng, mắt của người bệnh hoặc qua các vật dụng, bề mặt như đồ chơi, tay nắm cửa, bàn ghế, điện thoại... có chứa virus.

Ngoài ra, một số chủng Adenovirus còn lây qua đường tiêu hóa khi sử dụng thực phẩm, nguồn nước không bảo đảm vệ sinh hoặc không thực hiện vệ sinh cá nhân đúng cách. Do virus có thể tồn tại khá lâu ngoài môi trường, nếu không thường xuyên rửa tay, vệ sinh đồ dùng và hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh thì nguy cơ lây nhiễm trong gia đình và cộng đồng sẽ tăng cao, nhất là ở trẻ nhỏ.

Bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhi nhiễm Adenovirus.

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng Adenovirus được sử dụng rộng rãi cho cộng đồng, vì vậy chủ động phòng bệnh là biện pháp quan trọng. Phụ huynh cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi có biểu hiện bệnh đường hô hấp; đồng thời vệ sinh nhà cửa, đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc.

Bên cạnh đó, cần cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tăng cường vận động để nâng cao sức đề kháng. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, nên cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với người khác và đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ và hạn chế sự lây lan của Adenovirus trong cộng đồng.

Khi được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, đa số trẻ mắc Adenovirus đều có tiến triển tốt và hồi phục sức khỏe. Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp trẻ mắc Adenovirus với các mức độ khác nhau, từ nhẹ đến có biểu hiện viêm đường hô hấp dưới. Nhờ được thăm khám, chẩn đoán kịp thời và theo dõi sát, hầu hết các bệnh nhi đều đáp ứng tốt với điều trị và sức khỏe dần ổn định.