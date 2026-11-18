Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi làm việc của đối tượng Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Kim, bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong 9 tháng năm 2026, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã ban hành 1.145 văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp PCTNTC. Cùng với tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh chú trọng hoàn thiện các cơ chế phòng ngừa, tập trung rà soát những quy định còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, khắc phục những bất cập. Đáng chú ý, trong 9 tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 118 trường hợp nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã tổ chức 256 lớp, hội nghị, 26.703 lượt người tham dự. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, không để tham nhũng nảy sinh từ những sơ hở trong quản lý và thực thi công vụ. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác PCTNTC. Trọng tâm không chỉ dừng lại ở phát hiện, xử lý sai phạm mà còn hướng đến nhận diện sớm nguy cơ, kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm nghiêm trọng.

Cùng với chú trọng phòng ngừa, công tác phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi tham nhũng tiếp tục được các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm minh. Trong 9 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố 14 vụ án với 40 bị can liên quan đến các hành vi tham nhũng, chức vụ.

Một trong những vụ việc đáng chú ý là vụ án xảy ra tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ. Ngày 8/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Doanh Nam và Phùng Thị Thùy Linh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra ban đầu, Vũ Doanh Nam (sinh năm 1969, trú tại phường Phú Thọ), nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ (địa chỉ tại xã Chân Mộng), đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh (sinh năm 1991, trú tại xã Chí Đám), kế toán của trung tâm, lập chứng từ khống để rút 767.386.000 đồng từ ngân sách nhà nước; đồng thời hợp thức hóa các khoản chi tiền ăn, thực phẩm không đúng thực tế.

Mới đây, ngày 22/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Kim; Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim và Bùi Trọng Nghĩa, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, cũng như triển khai các phương án phòng, chống thiên tai tại địa phương. Lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước mà còn tác động tiêu cực đến môi trường, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin của Nhân dân.

Phòng, chống tham nhũng không chỉ là xử lý nghiêm những sai phạm đã xảy ra mà quan trọng hơn là xây dựng cơ chế đủ chặt chẽ để không thể, không dám và không muốn tham nhũng. Vì vậy, cùng với kiên quyết phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, tỉnh tiếp tục đặt trọng tâm vào phòng ngừa từ sớm, từ xa; kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đây chính là nền tảng để xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.