Chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, xây dựng trường học an toàn

Vừa qua, tại Trường THCS Hùng Vương, Trường THPT Phú Quốc và Trường THPT Dương Đông (tỉnh An Giang), Cục Cảnh sát hình sự, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Công an tỉnh An Giang cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, hơn 4.800 học sinh tại ba trường được phổ biến kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ và nhận diện các nguy cơ mất an toàn trong môi trường học đường cũng như trên không gian mạng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, mua bán người; nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến; trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn, thoát nạn và cung cấp thông tin liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Với cách truyền đạt trực quan, gắn với những tình huống gần gũi trong đời sống, chương trình giúp học sinh nhận diện hành vi vi phạm pháp luật, hiểu rõ hậu quả và biết cách ứng phó trước những tình huống có nguy cơ gây mất an toàn. Qua đó, các em được hướng dẫn cách bảo vệ bản thân, tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và cơ quan chức năng khi cần thiết.

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống học sinh, nguy cơ mất an toàn không chỉ xuất hiện trong trường học mà còn có thể bắt nguồn từ các mối quan hệ, thông tin và tương tác trên môi trường trực tuyến. Bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng, xâm hại trẻ em hay lừa đảo trực tuyến đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và quá trình phát triển của học sinh.

Vì vậy, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc và sử dụng mạng xã hội an toàn được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học đường.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh.

Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GDĐT, phát biểu tại chương trình. (Ảnh: MOET)

Trước những nguy cơ từ bạo lực học đường, bắt nạt trực tuyến, xâm hại trẻ em và lừa đảo trên mạng, công tác phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ học sinh cần được triển khai chủ động, kịp thời và thường xuyên. Trong đó, nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ truyền đạt kiến thức mà còn cần chú trọng giáo dục kỹ năng sống, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh.

Để thực hiện mục tiêu này, ông Nguyễn Xuân An Việt đề nghị các cấp quản lý và nhà trường nâng cao trách nhiệm trong nhận diện, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ mất an toàn; giáo viên tăng cường quan tâm, nắm bắt tâm lý, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để hỗ trợ học sinh. Mỗi học sinh cần chủ động rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, đồng thời nâng cao ý thức khi tham gia môi trường mạng.

Tăng cường phối hợp bảo vệ học sinh

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành Giáo dục, lực lượng Công an, chính quyền địa phương và gia đình trong công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Hoạt động tuyên truyền cần tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, gắn với thực hành kỹ năng, tư vấn tâm lý và các hoạt động giáo dục thường xuyên, giúp học sinh có thể vận dụng kiến thức vào những tình huống cụ thể trong cuộc sống.

Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh Trường THPT Phú Quốc. (Ảnh: MOET)

Chia sẻ sau chương trình, em Nguyễn Quỳnh Hương Thảo, học sinh lớp 9/3, Trường THCS Hùng Vương, cho biết các nội dung tuyên truyền giúp em nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, nhận diện lừa đảo trực tuyến và bảo vệ bản thân.

Em Thảo cho biết sẽ vận dụng những kiến thức đã tiếp thu vào cuộc sống hằng ngày, xây dựng cách ứng xử văn minh, sử dụng mạng xã hội an toàn, đồng thời chia sẻ với bạn bè để cùng góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, Ban Tổ chức đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ba trường. Hoạt động góp phần động viên các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật cho học sinh mà còn thúc đẩy sự phối hợp giữa ngành Giáo dục, lực lượng Công an, gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nơi học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng tránh rủi ro và phát triển toàn diện.