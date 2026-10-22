Người dân cần chủ động phòng ngừa trộm cắp trong mùa thu hoạch cà phê

Sơ hở trong quản lý tài sản

Ở những địa bàn mà nhịp sống gắn với nương rẫy, việc nhà cửa vắng người trong nhiều giờ là chuyện thường ngày. Người đi làm rẫy từ sáng đến chiều mới trở về. Có gia đình dành phần lớn thời gian ngoài rẫy, trong khi tiền bạc và những tài sản tích lũy vẫn được cất giữ tại nhà. Điều này đôi khi bị kẻ xấu lợi dụng.

Vụ trộm 19 chỉ vàng và hơn 30 triệu đồng tại xã Tà Đùng là một điển hình. Theo thông tin ban đầu, trước khi thực hiện hành vi, 2 đối tượng đã theo dõi thời điểm gia đình bị hại vắng nhà, sau đó tìm cách đột nhập vào phòng ngủ để lấy tài sản. Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tà Đùng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định và bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an xã Tà Đùng cho biết, địa bàn xã có hơn 81% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn người dân làm nông nghiệp, thường xuyên đi làm nương rẫy. Trong khi đó, việc bảo vệ tài sản ở một số hộ còn lơ là, mất cảnh giác, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp.

Không chỉ tại Tà Đùng, những vụ trộm được phát hiện ở các địa bàn khác trong tỉnh cũng cho thấy tài sản của người dân có thể trở thành mục tiêu khi việc bảo vệ còn sơ hở. Tại Đức Trọng, một đối tượng đã lợi dụng thời điểm nhà vắng người, đèn tắt để đột nhập, lấy 17 triệu đồng và 420 USD. Ở Quảng Sơn, kẻ gian đột nhập nhà dân, lấy hơn 320 triệu đồng cùng vàng. Dù tài sản bị chiếm đoạt và phương thức thực hiện khác nhau, các vụ việc đều nhắc nhở người dân cần chủ động bảo vệ tài sản, chú ý những nguy cơ ngay trong sinh hoạt thường ngày.

Trước khi thực hiện hành vi, 2 đối tượng đã theo dõi thời điểm gia đình bị hại vắng nhà, sau đó tìm cách đột nhập vào phòng ngủ để lấy tài sản. (Ảnh: T. Hải)

Bảo vệ tài sản từ nhà đến rẫy

Trên địa bàn tỉnh, nguy cơ trộm cắp tài sản càng đáng lưu ý khi bước vào cao điểm thu hoạch cà phê. Theo cảnh báo của Công an tỉnh, mùa vụ thu hoạch cà phê kéo theo lượng nông sản, máy móc, phương tiện tập trung tại vườn rẫy, sân phơi, kho chứa và các điểm thu mua. Trong khi lao động thời vụ, hoạt động vận chuyển cũng gia tăng. Những khu vực xa khu dân cư, thiếu người trông coi hoặc việc quản lý tài sản còn lỏng lẻo có thể trở thành mục tiêu để kẻ gian lợi dụng.

“Đây là thời điểm người dân cần chuyển từ tâm lý xử lý khi có sự cố sang chủ động phòng ngừa. Khóa cửa cẩn thận, kiểm tra các vị trí có thể bị đột nhập, cất giữ tài sản có giá trị ở nơi an toàn, lắp đặt camera giám sát tại những vị trí phù hợp là những biện pháp thiết thực. Với các hộ thường xuyên đi làm rẫy hoặc vắng nhà dài ngày, việc nhờ người thân, hàng xóm để ý nhà cửa cũng góp phần hạn chế rủi ro”, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải trao đổi.

Lâm Đồng là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất nước với khoảng 330.000 ha cà phê. Khi mùa thu hoạch cà phê đến gần, nguy cơ càng đặt ra rõ hơn, đòi hỏi người dân không chỉ nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản mà còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.