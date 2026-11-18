Công chức Hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do địa bàn quản lý rộng, địa hình ở các khu vực cửa khẩu phức tạp, giao thông khó khăn, Chi cục Hải quan khu vực X đã tập trung cao nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia. Song, do đặc thù công việc, cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm... dễ phát sinh phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực. Trong khi yêu cầu xây dựng nền hải quan số, hải quan thông minh, hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, chủ động phòng ngừa tham nhũng đặt ra ngày càng cao.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực X, song hành với tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm phòng là chính, tránh để hình thành sai phạm. Trước hết là thực hiện có hiệu quả các giải pháp về nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống các biểu hiện sách nhiễu, phiền hà của công chức hải quan khi thi hành công vụ.

Theo đó, ngoài việc tuyên truyền, xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, công chức, Chi cục Hải quan khu vực X đã tổ chức đa dạng các hình thức phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp, nhất là pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực công tác, các khâu nghiệp vụ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, hạn chế tối đa cán bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan. Thông qua giải pháp này còn giúp cơ quan hải quan đánh giá chính xác, khách quan tiến độ giải quyết công việc của từng cán bộ, công chức, hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà.

Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Chi cục Hải quan khu vực X đã công khai và duy trì “đường dây nóng” để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan liên quan đến tinh thần, thái độ, trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Nhất là công khai về chính sách tiền lương, phụ cấp, công tác thi đua - khen thưởng, tổ chức cán bộ. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, nhất là công chức công tác ở các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực. Công khai, dân chủ việc xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy chế về chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, tài sản công, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính hải quan được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ tại trụ sở hải quan nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trên môi trường điện tử.

Đáng chú ý, Chi cục Hải quan khu vực X đã chủ động hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên tự kiểm tra, giám sát trên tất cả lĩnh vực công tác, các khâu nghiệp vụ. Thông qua đó nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi “tham nhũng vặt” ở cơ quan, đơn vị mình.

Tại Hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Đội trưởng Lê Anh Tuấn cho biết: Bám sát chỉ đạo của Chi cục Hải quan khu vực X, đơn vị đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc, thái độ ứng xử của công chức đối với tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành hải quan “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”. Đồng thời thường xuyên tự kiểm tra, nhất là các khâu nghiệp vụ nhạy cảm, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.

Trên thực tế, quy chế hoạt động công vụ của Cục Hải quan quy định chi tiết các hành vi vi phạm, từ tư thế, tác phong, lễ tiết, văn hóa ứng xử đến các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan. Điều quan trọng hơn, việc tự kiểm tra thường xuyên đã góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, không để hình thành sai phạm. Đồng thời góp phần nâng cao uy tín, năng lực của các đơn vị trực thuộc và Chi cục Hải quan khu vực X.