Ngày 21/11, Đội CSGT số 8 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn cho 500 lái xe đang tham gia hoạt động vận tải phục vụ thi công dự án Sân vận động VinFast - Trống Đồng.

CSGT tuyên truyền ATGT cho lái xe đang tham gia hoạt động vận tải phục vụ thi công dự án Sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Đây là công trình có quy mô lớn, dự kiến sức chứa 135.000 chỗ ngồi, được triển khai xây dựng tại khu B, Khu đô thị Thể thao Olympic phía Nam Hà Nội. Quá trình thi công kéo theo nhu cầu vận chuyển khối lượng lớn đất đá, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị.

Hoạt động của các phương tiện tải trọng lớn với tần suất cao trên những tuyến đường ra vào công trường đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực có mật độ phương tiện lưu thông đông.

Từ thực tế đó, tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CSGT số 8 tập trung phân tích những nguy cơ mất an toàn giao thông có thể phát sinh trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng. Trong đó, các lỗi như chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, không che chắn hoặc chằng buộc hàng hóa đúng quy định, để đất đá rơi vãi xuống đường không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho người tham gia giao thông mà còn có thể dẫn đến những vụ tai nạn nghiêm trọng.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định pháp luật, cán bộ CSGT còn sử dụng hình ảnh, video tình huống thực tế để hướng dẫn lái xe nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn khi điều khiển phương tiện tải trọng lớn.

Đáng chú ý là kỹ năng quan sát, nhận biết điểm mù xung quanh xe tải – những khu vực mà người điều khiển khó có thể quan sát đầy đủ qua gương chiếu hậu, đặc biệt ở phía trước, hai bên thân xe và phía sau phương tiện.

Thông qua các tình huống minh họa, lái xe được hướng dẫn cách xử lý khi chuyển hướng, chuyển làn, lùi xe và di chuyển tại khu vực đông phương tiện; chủ động quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý người đi bộ và người điều khiển xe mô tô ở những vị trí khuất tầm nhìn. Đây đều là những kỹ năng quan trọng, bởi chỉ một tình huống thiếu quan sát hoặc thao tác thiếu an toàn của lái xe tải cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với những người tham gia giao thông xung quanh.

Hướng dẫn lái xe chủ động kiểm tra xung quanh, quan sát qua gương chiếu hậu.

Trung tá Ngô Duy Quang (Đội trưởng Đội CSGT số 8) cho biết, với quy mô và khối lượng thi công lớn, dự án Sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ có nhiều phương tiện vận tải thường xuyên hoạt động trên các tuyến đường khu vực. Nếu lái xe không tuân thủ quy định về tải trọng, tốc độ, kích thước hàng hóa, không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật và kỹ năng điều khiển phương tiện, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất lớn.

Do đó, việc tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho đội ngũ lái xe ngay từ quá trình triển khai thi công có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông. Lực lượng CSGT đề nghị các lái xe tuyệt đối không vì áp lực tiến độ vận chuyển mà phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải hoặc bỏ qua các quy trình bảo đảm an toàn; đồng thời phải kiểm tra phương tiện, hàng hóa trước mỗi chuyến đi, chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng.

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến đường khu vực dự án và địa bàn phụ trách.