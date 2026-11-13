​Chủ động phòng ngừa tai nạn trên sông Hồng trong thời tiết xấu

​Sáng 13/11, trong cái lạnh đầu mùa kèm theo mưa lất phất, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 vẫn duy trì các ca tuần tra trên tuyến. Mặt sông Hồng những ngày này khoác lên mình lớp sương mờ mịt, khiến việc quan sát của người điều khiển tàu thuyền gặp không ít trở ngại. ​Tại khu vực các cầu vượt sông, cán bộ, chiến sĩ tập trung hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng luồng tuyến, nhắc nhở các chủ tàu chú ý giữ khoảng cách an toàn.

Cảnh sát đường thuỷ tuần tra trong điều kiện thời tiết mưa, sương mù.

“Thời tiết mưa nhiều, sương mù dày khiến tầm nhìn bị thu hẹp, vì vậy anh em phải ra quân sớm hơn, nhắc nhở bà con cẩn trọng từng chút một để phòng tránh những va chạm đáng tiếc”, Trung tá Trịnh Văn Trường (cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1) chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn giao thông từ xa, các tổ công tác trực thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1 còn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra đột xuất điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, các loại giấy tờ chuyên môn liên quan, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và điều kiện của người điều khiển phương tiện giữa cái lạnh cắt da cắt thịt. ​

Kiểm tra điều kiện của người điều khiển phương tiện.

Song hành với việc xử lý nghiêm các vi phạm, lực lượng Công an chú trọng công tác "đánh thức" ý thức tự giác của người dân trước cảnh trời mưa gió tầm nhìn hạn chế. Từng chủ tàu, thuyền viên và người lao động mưu sinh trên sông được tuyên truyền cặn kẽ về nguyên tắc an toàn trong mùa mưa bão, sương mù. Đặc biệt, việc trang bị và sử dụng bắt buộc áo phao, dụng cụ cứu sinh được kiểm tra gắt gao.

Hình ảnh những chiến sĩ Công an tận tay cài lại chiếc quai áo phao, dặn dò từng ngư dân bám sông bám nước tạo nên những khoảnh khắc ấm áp tình quân dân giữa những ngày đông giá rét. ​

Kiểm soát hoạt động vận tải trên sông Hồng.

Trung tá Trịnh Văn Trường (cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1) nhấn mạnh, biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện. ​Trước những dự báo thời tiết tiếp tục có những hình thái bất lợi, mưa giông và rét đậm có thể lặp lại trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực chiến 24/24h, khép kín địa bàn, sẵn sàng lực lượng phương tiện để ứng cứu, hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh. ​

Từ thực tế những ngày mưa rét vừa qua, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo tới các chủ phương tiện và người điều khiển tàu thuyền, tuyệt đối không được chủ quan. Trước khi xuất bến trong những ngày thời tiết xấu, cần chủ động cập nhật bản tin thời tiết, kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống lái, máy móc, trang thiết bị an toàn, hệ thống đèn chiếu sáng và tín hiệu nhận diện.

Khi lưu thông trong điều kiện mưa giông, sương mù, bắt buộc phải giảm tốc độ, tăng cường quan sát, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt quy định mặc áo phao. ​Mỗi một hành động tuân thủ kỷ luật giao thông hôm nay chính là lá chắn bảo vệ an toàn cho chính tính mạng của bản thân, gia đình và sự bình yên chung trên những tuyến sông Thủ đô.