Chủ động phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em

Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em

Mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ suất trẻ em bị TNTT xuống 500/100.000 và tỷ suất tử vong xuống 15/100.000 trẻ em. Đặc biệt, tỉnh phấn đấu giảm 20% số trẻ tử vong do đuối nước, tai nạn giao thông đường bộ và đạt mục tiêu 22.000 “Ngôi nhà an toàn” trên toàn tỉnh.

Ngành y tế tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó đa dạng hóa hình thức truyền thông phòng, chống đuối nước, bỏng, ngộ độc, tai nạn giao thông và tự tử ở trẻ; nhân rộng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”; đào tạo, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu (ép tim ngoài lồng ngực, thổi ngạt CPR, xử lý dị vật) cho 100% nhân viên y tế thôn, bản và trường học.

Bên cạnh đó, kế hoạch chú trọng kiện toàn hệ thống cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng; ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu. Thành lập Sổ sức khỏe điện tử theo vòng đời và đẩy mạnh phối hợp liên ngành để kiểm soát hiệu quả các nguy cơ từ cơ sở.