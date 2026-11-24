Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tai nạn giao thông trong trường học..

Chú trọng giáo dục kỹ năng theo từng lứa tuổi

Trường THPT Hoàng Công Chất, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên nằm gần Quốc lộ 279, tuyến đường có đông phương tiện qua lại. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện tập trung tại khu vực cổng trường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để bảo đảm giao thông thông suốt, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Thanh An thường xuyên phối hợp với nhà trường phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng quy định.

Thầy Trần Huy Hoàng, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Công Chất cho biết, nhà trường xác định tai nạn giao thông là một trong những nguy cơ hàng đầu gây tai nạn thương tích, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và tương lai của học sinh. Vì vậy, bên cạnh việc thường xuyên nhắc nhở các em chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, nhà trường còn phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đi đúng phần đường, làn đường, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không phóng nhanh, vượt ẩu. Qua đó, giúp học sinh nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông, hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật, chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh, góp phần phòng ngừa tai nạn thương tích ngay từ hoạt động đi lại hằng ngày.

Thực tế cho thấy, tuyên truyền pháp luật chỉ thực sự phát huy hiệu quả trong phòng ngừa tai nạn thương tích do tai nạn giao thông khi đi đôi với hướng dẫn thực hành, giúp học sinh biết cách nhận diện và xử lý các tình huống nguy hiểm. Theo PGS.TS Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nội dung giáo dục được xây dựng theo định hướng của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP.

Trong đó, học sinh tiểu học được chú trọng hình thành thói quen nhận biết tín hiệu giao thông, biển báo và đội mũ bảo hiểm đúng cách; học sinh trung học cơ sở được nâng cao kỹ năng chấp hành báo hiệu đường bộ, điều khiển xe đạp, xe đạp điện an toàn; học sinh trung học phổ thông được trang bị kiến thức về quy tắc giao thông, tốc độ, khoảng cách an toàn và kỹ năng phòng tránh nguy cơ va chạm, tai nạn. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự bảo vệ, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông và những thương tích đáng tiếc cho học sinh.

Tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đúng cách để phòng tránh tai nạn giao thông.

Phối hợp bảo đảm an toàn trên đường đến trường

Không chỉ đối mặt với nguy cơ va chạm giao thông, hành trình đến trường của học sinh tại nhiều địa phương còn tiềm ẩn rủi ro do địa hình và thời tiết. Ở khu vực miền núi, các em có thể phải đi qua suối, cầu tạm, đập tràn hoặc những tuyến đường có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Tại đô thị, mưa lớn, ngập úng, cây xanh gãy đổ, công trình xuống cấp cũng có thể gây nguy hiểm.

Trước thực tế này, ngày 21/9/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã ban hành Công văn số 9878/SGDĐT-HSSV về bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường. Văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương rà soát những tuyến đường, khu vực học sinh thường xuyên di chuyển có nguy cơ mất an toàn, nhất là các tuyến đường vượt sông, suối, cầu treo, cầu tạm, đập tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, chia cắt trong mùa mưa bão. Trên cơ sở rà soát, các trường cần xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể đối với từng vị trí, nhóm học sinh có nguy cơ cao; không để học sinh tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Cũng tại văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Các trường phải tổ chức cho người lao động, học sinh, sinh viên ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không nhận trông, giữ mô tô, xe gắn máy của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Phụ huynh không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện, đồng thời dừng, đỗ phương tiện đưa đón tại vị trí phù hợp, tránh gây ùn tắc và mất an toàn trước cổng trường.

Bên cạnh kỹ năng tham gia giao thông, học sinh cũng cần được trang bị kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích trên đường đến trường. Các em cần biết không đi qua vùng nước ngập, không cố vượt dòng nước chảy xiết, không trú mưa dưới cây lớn hoặc gần cột điện, không tự ý tiếp cận khu vực đang thi công, công trình có nguy cơ mất an toàn. Khi gặp tình huống bất thường, học sinh cần biết tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn, giáo viên hoặc lực lượng chức năng, thay vì tự xử lý vượt quá khả năng.

Tai nạn giao thông và tai nạn thương tích ở trẻ em có thể bắt nguồn từ những tình huống rất quen thuộc trên đường đến trường, nhưng có thể hạn chế nếu các em được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Khi bài học an toàn giao thông không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ quy định mà trở thành thói quen ứng xử hằng ngày, mỗi học sinh sẽ chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Đây cũng là nền tảng để xây dựng môi trường học đường an toàn, góp phần bảo đảm cho trẻ em được học tập và phát triển toàn diện.