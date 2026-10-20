Chủ động phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp

Quán triệt công tác đảm bảo ATVSLĐ trước ca làm việc tại cửa hàng số 11.

Công ty hiện có 49 cửa hàng trực thuộc, gồm 46 cửa hàng xăng dầu và 3 cửa hàng tổng hợp, với 224 cán bộ, công nhân viên. Hoạt động kinh doanh, bảo quản và vận chuyển xăng dầu luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn như cháy, nổ do rò rỉ, tràn đổ nhiên liệu; tai nạn trong quá trình nhập, xuất hàng; va chạm với phương tiện ra vào cửa hàng; tiếp xúc với hơi xăng dầu và các yếu tố có hại trong môi trường làm việc. Bởi vậy, việc nhận diện, kiểm soát nguy cơ và tuân thủ quy trình an toàn được Công ty xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Ông Phạm Bá Tiến, Quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Sơn La, thông tin: Công ty ban hành nội quy, quy chế, quy trình làm việc; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, người quản lý và người lao động; kiện toàn mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị được duy trì; hệ thống điện, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, biển báo và điều kiện làm việc tại các cửa hàng được rà soát nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ mất an toàn.

Cán bộ Công ty TNHH MTV Petrolimex Sơn La kiểm tra thiết bị PCCC tại cửa hàng số 11.

Ngoài trang bị đầy đủ bảo hộ cho nhân viên, Công ty duy trì tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo từng nhóm đối tượng, kết hợp hướng dẫn trực tiếp tại nơi làm việc. Nội dung tập trung vào nhận diện nguy cơ, tuân thủ quy trình, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, kỹ năng sơ cứu và xử lý tình huống. Phối hợp với lực lượng chức năng thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại 7 cửa hàng trực thuộc. Qua các hoạt động, tăng cường khả năng ứng phó tại chỗ, giúp người lao động nắm rõ nhiệm vụ và chủ động xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố.

Tại các cửa hàng xăng dầu của Công ty, nhân viên thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu trong điều kiện các phương tiện ra vào liên tục. Ông Tống Đình Lợi, Trưởng cửa hàng xăng dầu số 11, phường Tô Hiệu, chia sẻ: Chúng tôi yêu cầu nhân viên kiểm tra thiết bị trước khi làm việc, thực hiện đúng quy trình nhập, xuất và bán hàng, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, phải cảnh báo và báo cáo ngay để xử lý. Những thiếu sót được ghi nhận, xác định biện pháp khắc phục; các vấn đề vượt khả năng xử lý tại chỗ được báo cáo Công ty để sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế.

Cán bộ Công ty TNHH MTV Petrolimex Sơn La kiểm tra hệ thống van khóa bể chứa xăng, dầu.

Không chỉ chú trọng phòng ngừa tai nạn, Công ty còn quan tâm đến sức khỏe của cán bộ, công nhân viên. Công ty duy trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 100% người lao động. Việc khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp được triển khai theo quy định và đối tượng lao động; hồ sơ sức khỏe cá nhân được quản lý, theo dõi để xem xét bố trí công việc phù hợp. Đồng thời, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động đủ điều kiện, hướng dẫn sử dụng đúng mục đích để góp phần bảo vệ sức khỏe.

Làm việc tại Công ty 28 năm, ông Nguyễn Hải Thắng, nhân viên bán hàng Cửa hàng xăng dầu số 11, phường Tô Hiệu, cho biết: Hằng năm, người lao động được huấn luyện ATVSLĐ và trang cấp phương tiện bảo hộ phù hợp với công việc. Trong mỗi ca làm, tôi luôn chú ý tuân thủ quy trình, quan sát khu vực bán hàng và chỉ đưa thiết bị vào sử dụng khi đảm bảo điều kiện an toàn.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Petrolimex Sơn Lathực hiện nghiêm sử dụng bảo hộ trong ca làm việc.

Bảo đảm môi trường làm việc cho người lao động, trong quý IV/2026 Công ty tiếp tục tổ chức khám đợt 2 cho khối lao động trực tiếp. Thực hiện quan trắc, đánh giá các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như: Hơi xăng dầu, tiếng ồn, vi khí hậu tại nơi làm việc... từ đó, làm cơ sở đề ra biện pháp khắc phục. Đồng thời, yêu cầu các cửa hàng theo dõi, thống kê và báo cáo công tác ATVSLĐ theo quy định; chấp hành nghiêm quy trình nhập, xuất, bảo quản và bán hàng; kiểm soát nguy cơ rò rỉ, tràn đổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, an toàn điện... không để phát sinh tai nạn lao động, sự cố và bệnh nghề nghiệp.

Với giải pháp đồng bộ, công tác ATVSLĐ tại Petrolimex Sơn La được triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ và quan tâm bảo vệ sức khỏe người lao động. Đây là nền tảng để đơn vị duy trì hoạt động kinh doanh an toàn, ổn định và bền vững.