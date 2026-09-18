Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm 3 tháng cuối năm

Chiều 17/9, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Nội chính tỉnh, đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tuyên Quang; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính.

Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Nội chính tỉnh Tuyên Quang

Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh

9 tháng đầu năm, các cơ quan Khối Nội chính tỉnh đã tập trung triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được triển khai đồng bộ. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định. Tỉnh cũng tích cực triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ trên tuyến biên giới được giữ vững, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những hạn chế, trong đó có một số loại tội phạm trong lĩnh vực giáo dục, y tế, an ninh mạng; vi phạm trong xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý rộng, biên chế còn thiếu, cơ sở vật chất và hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu cũng được các đại biểu đề cập.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu các cơ quan Khối Nội chính tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ.

Việc tổ chức thực hiện phải theo tinh thầnrõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Các cơ quan Khối Nội chính được yêu cầu tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm; đồng thời tham mưu các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao phối hợp với các cơ quan trong khối chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo đưa các vụ việc, vụ án nổi cộm vào diện theo dõi.