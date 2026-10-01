Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm đái tháo đường thai kỳ

Có những người cha dành cả đời để dõi theo từng bước trưởng thành của con nhưng đôi khi lại không kịp chứng kiến những ngày con chạm tới ước mơ. Thành công đến sau một cuộc đời dài, khi người từng mong mỏi, động viên và âm thầm đặt niềm tin vào con đã không còn ở đó để nghe một câu giản dị: “Bố ơi, con ổn rồi”. Có lẽ bởi vậy, phía sau mỗi thành công của một người con đôi khi là một niềm vui chưa kịp sẻ chia và một lời muốn nói đã muộn.