Chủ động phòng ngừa nguy cơ, xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn

Chiều 30/9, tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình diễn ra Hội nghị triển khai mô hình "An ninh Bệnh viện – Vì sức khỏe nhân dân" và ký kết Quy chế phối hợp giữa Bệnh viện Bạch Mai với Công an phường Liêm Tuyền.

Mô hình hướng tới xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh, thân thiện; đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên nhằm chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

An ninh, an toàn là một phần của chất lượng bệnh viện

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: Chúng tôi mong được phối hợp thực hiện thường xuyên, phòng ngừa từ sớm, nhận diện và xử trí những nguy cơ trước khi trở thành những vấn đề phức tạp...Ảnh: Thành Dương

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh, đối với cơ sở khám, chữa bệnh có số lượng lớn người bệnh, người nhà, nhân viên y tế và nhiều hoạt động diễn ra liên tục, bảo đảm an ninh, an toàn không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng bảo vệ mà là một thành tố quan trọng của chất lượng bệnh viện.

Từ kinh nghiệm thực tế tại cơ sở Hà Nội, nơi Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng chức năng, Giám đốc Bệnh viện đề nghị tại cơ sở Ninh Bình cần sớm hình thành cơ chế phối hợp rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, thông tin thông suốt và có khả năng xử lý tình huống 24/24 giờ, nhất là đối với những sự việc phát sinh ngoài giờ hành chính.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, các khu vực có nguy cơ cao như khoa cấp cứu, khu vực khám bệnh, nơi tập trung đông người, các cổng và lối ra vào cần được thường xuyên rà soát. Bệnh viện và lực lượng Công an cần chủ động nhận diện nguy cơ, phối hợp phòng ngừa trộm cắp, lừa đảo, môi giới khám chữa bệnh trái phép, gây rối trật tự; đồng thời bảo đảm giao thông, đặc biệt là luồng di chuyển của xe cấp cứu.

"Chúng tôi mong được phối hợp thực hiện thường xuyên, phòng ngừa từ sớm, nhận diện và xử trí những nguy cơ trước khi trở thành những vấn đề phức tạp", PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Cùng với bảo đảm an ninh, trật tự, Bệnh viện đề nghị tăng cường phối hợp trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức tập huấn, diễn tập các tình huống có thể xảy ra trong môi trường bệnh viện.

Công tác bảo vệ thông tin người bệnh, phòng ngừa các hành vi giả danh Bệnh viện, giả danh nhân viên y tế để lừa đảo cũng cần được chú trọng trong bối cảnh các hình thức vi phạm trên không gian mạng ngày càng đa dạng.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đồng thời khẳng định, trước khi trông chờ sự hỗ trợ từ bên ngoài, Bệnh viện phải chịu trách nhiệm trước hết đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong chính khuôn viên của mình.

Vì vậy, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục rà soát các quy trình nội bộ, kiện toàn lực lượng bảo vệ, nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ, viên chức, người lao động và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và lãnh đạo Công an Phường Liêm Tuyền ký kết hợp tác triển khai mô hình "An ninh bệnh viện - Vì Sức khỏe nhân dân". Ảnh: Thành Dương

Chuyển từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa

Tại Hội nghị, ông Phan Văn Mạnh, Trưởng Công an phường Liêm Tuyền, trình bày nội dung triển khai mô hình "An ninh Bệnh viện – Vì sức khỏe nhân dân".

Theo kế hoạch, mô hình không dừng lại ở việc xử lý các vụ việc khi đã phát sinh mà hướng tới chuyển trọng tâm sang chủ động phòng ngừa, thông qua việc thường xuyên nắm bắt tình hình, phát hiện sớm các nguy cơ và tăng cường trách nhiệm của các lực lượng tham gia.

Một trong những nội dung quan trọng là thiết lập cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên giữa Công an phường và Bệnh viện; phối hợp kiểm tra các khu vực trọng điểm, nơi tập trung đông người; duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và thông tin về những vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Mô hình cũng chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và thân nhân người bệnh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và xây dựng ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong Bệnh viện.

Hệ thống camera giám sát và các phương tiện kỹ thuật bảo đảm an ninh tiếp tục được phát huy nhằm hỗ trợ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc. Đồng thời, hoạt động tiếp đón, hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh và người nhà cũng được coi là một giải pháp quan trọng nhằm hạn chế từ sớm những mâu thuẫn, bức xúc có thể phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, kế hoạch quy định cơ chế giao ban định kỳ giữa các lực lượng liên quan, tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động để những cam kết tại lễ ra mắt được chuyển thành hoạt động phối hợp thường xuyên và có thể kiểm chứng trong thực tế.

Mô hình chính thức bước vào giai đoạn vận hành, duy trì từ tháng 10/2026.

Phối hợp bảo vệ người bệnh, nhân viên y tế và tài sản bệnh viện

Phát biểu tại hội nghị, ông Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh ý nghĩa của sự phối hợp giữa lực lượng Công an với Bệnh viện trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Sự phối hợp hiệu quả giữa ngành Y tế, lực lượng Công an và chính quyền địa phương không chỉ góp phần phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật mà sâu xa hơn là cùng hướng tới một mục tiêu chung: bảo đảm môi trường an toàn để người dân yên tâm khám, chữa bệnh và nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện tốt nhất.

Đây cũng là cơ sở để các bên hình thành cơ chế phối hợp phù hợp với đặc thù của bệnh viện - môi trường có mật độ người cao, nhiều tình huống cấp cứu, áp lực tâm lý lớn và những nguy cơ đặc thù liên quan đến an ninh, an toàn.

Ông Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu. Ảnh: Thành Dương

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bệnh viện Bạch Mai và Công an phường Liêm Tuyền trong triển khai mô hình "An ninh Bệnh viện – Vì sức khỏe nhân dân".

Quy chế là cơ sở để hai đơn vị thống nhất đầu mối, trách nhiệm và phương thức trao đổi thông tin; chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự; bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế và tài sản của Bệnh viện.

Theo kế hoạch, bên cạnh lực lượng Công an và Bệnh viện, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư khu vực xung quanh Bệnh viện cũng tham gia phối hợp trong bảo đảm trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đó, phạm vi bảo đảm an ninh không chỉ dừng lại bên trong khuôn viên bệnh viện mà được mở rộng tới khu vực xung quanh, nơi trực tiếp tác động đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Việc triển khai mô hình "An ninh Bệnh viện – Vì sức khỏe nhân dân" và ký kết Quy chế phối hợp giữa Bệnh viện Bạch Mai với Công an phường Liêm Tuyền được kỳ vọng tạo nền tảng để các bên chủ động hơn trong phòng ngừa, nhận diện và xử lý nguy cơ, góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh và thân thiện.