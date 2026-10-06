Chủ động phòng ngừa ngập lụt, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Ảnh minh họa: Sau mưa lớn Quốc lộ 6 bị sạt trượt và nước lũ cuốn trôi phần nền đường.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trước nguy cơ mực nước sông, suối dâng cao, gây ngập lụt, sạt lở và hư hỏng các công trình đường bộ, các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP đường bộ phải chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương làm việc với cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện, hồ đập trên địa bàn để nắm chắc kế hoạch, thời gian xả lũ; xác định rõ đầu mối liên lạc và cơ chế tiếp nhận, chia sẻ thông tin.

Trên cơ sở đó, các đơn vị cần chủ động phối hợp trong việc xả lũ sớm, xả dự phòng trước khi xảy ra mưa lũ lớn; đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến mực nước, lưu lượng dòng chảy để kịp thời triển khai phương án bảo đảm giao thông.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng phải rà soát toàn bộ các đoạn đường, cầu yếu, cầu có nguy cơ sạt lở, xói mố, trụ hoặc hư hỏng do tác động của xả lũ kết hợp mưa lớn kéo dài. Những vị trí có nguy cơ mất an toàn phải được gia cố, sửa chữa kịp thời.

Phương án phân luồng, tổ chức giao thông khi xảy ra ngập nước hoặc hư hỏng công trình cũng phải được chuẩn bị cụ thể, trong đó xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa đơn vị quản lý đường bộ, chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông.

Đối với những công trình cầu được thiết kế, xây dựng và đưa vào khai thác từ lâu, nhất là các cầu có kết cấu móng trụ chưa được thi công theo các tiêu chuẩn, công nghệ hiện đại như cọc bê-tông cốt thép, cọc thép đóng..., Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm tra, đánh giá khả năng chịu tác động của dòng chảy và xói lở.

Đây là những công trình cần được đặc biệt chú ý tại các khu vực lòng sông, suối có nguy cơ nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết. Khi xuất hiện các yếu tố bất thường như cây, vật trôi mắc vào công trình, hư hỏng kết cấu, dịch chuyển gối cầu hoặc dao động lớn, đơn vị quản lý phải kịp thời cảnh báo, tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi cần thiết.

Trong thời gian xảy ra mưa, bão, công tác kiểm tra, theo dõi các công trình vượt sông, suối như cầu, cống, đường tràn, ngầm... phải được tăng cường. Đặc biệt, đối với các cầu có tĩnh không lớn, trụ cầu cao, nằm tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió lớn hoặc có lưu lượng nước lớn, việc theo dõi điều kiện khai thác phải được thực hiện thường xuyên.

Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý các đơn vị quản lý đối với những công trình như cầu Bãi Cháy trên Quốc lộ 18, cầu Tân Vũ-Lạch Huyện và các cầu nằm trên sông, suối có lưu lượng nước lớn, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, sức gió, mực nước và điều kiện khai thác.

Trường hợp các điều kiện an toàn không được bảo đảm, đơn vị quản lý phải kịp thời cảnh báo hoặc thực hiện cấm cầu đối với một số hoặc toàn bộ phương tiện, trừ phương tiện ưu tiên và phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm giao thông, theo đúng quy trình vận hành.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ và tình trạng các công trình giao thông; chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị để xử lý ngay khi xảy ra sự cố.

Việc triển khai các phương án phòng, chống thiên tai phải được thực hiện đồng bộ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng đường bộ.