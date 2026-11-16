Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường

Tại xã Núa Ngam, Công an xã đã chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn trực tiếp đến trường học tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh. Các buổi tuyên truyền được tổ chức theo hình thức trao đổi cởi mở, gần gũi, tạo cơ hội để các em học sinh trả lời câu hỏi, chia sẻ hiểu biết và trao đổi về những tình huống có thể gặp trong thực tế. Không khí tương tác vui vẻ, thoải mái giúp các em mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, tiếp nhận thông tin tự nhiên.

Thông qua những hình ảnh trực quan được sưu tầm, trình chiếu giúp học sinh dễ nhận diện, phòng tránh các loại ma túy.

Trung tá Phạm Văn Tiến, cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm, Công an xã Núa Ngam cho biết: Đối với học sinh, chúng tôi lựa chọn phương pháp tuyên truyền phù hợp. Đơn vị tích cực sưu tầm hình ảnh minh họa các loại ma túy mới, để học sinh nhận biết; đồng thời cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo tiếp tay cho hành vi phạm tội... Nhờ triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, trên địa bàn xã chưa xảy ra trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về ma túy.

Còn tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Núa Ngam, công tác phòng, chống ma túy được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho hơn 1.000 học sinh thuộc 30 lớp trong toàn trường. Nhà trường chủ động đưa nội dung phòng, chống ma túy vào các hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa, giúp học sinh nhận biết các chất gây nghiện, hiểu rõ tác hại của ma túy và hình thành kỹ năng tự bảo vệ.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Núa Ngam phối hợp với Công an xã tuyên truyền, ngăn ngừa tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học.

Thầy Phạm Trung Thành, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh nhận thức đầy đủ về các chất gây nghiện, chất ma túy và tác hại của chúng thông qua hoạt động ngoại khóa và các tiết sinh hoạt lớp; đồng thời tích hợp nội dung này vào các môn học để các em hiểu sâu hơn, hình thành kỹ năng tự phòng vệ. Đối với học sinh nội trú, nhà trường duy trì quản lý nền nếp 24/24 giờ, bố trí các ca trực với nhiệm vụ cụ thể. Cùng với đó, nhà trường phối hợp với Công an xã và Đồn Biên phòng Mường Nhà xây dựng quy chế phối hợp, tổ chức các buổi tuyên truyền, định hướng tâm lý cho học sinh, bảo đảm an ninh trật tự khu vực trường học, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập.

Thông qua các hoạt động giáo dục, nhận thức và ý thức tự bảo vệ của học sinh từng bước được nâng lên. Em Trần Thái Học, học sinh lớp 9D4 chia sẻ: “Sau khi được các chú Công an và thầy, cô giáo tuyên truyền, em đã tích luỹ được nhiều kiến thức để tự bảo vệ, phòng ngừa cho bản thân, cho bạn bè, gia đình, thôn bản của mình”.

Nâng cao nhận thức phòng chống ma túy trong học đường thông qua các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp.

Tại Trường THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn, nội dung phòng, chống ma túy được nhà trường lồng ghép trong các tiết học và hoạt động ngoại khóa. Học sinh được hướng dẫn cách nhận biết các loại ma túy, nhận diện những tình huống có nguy cơ và cách xử lý phù hợp khi bị rủ rê, lôi kéo. Thông qua các tình huống giả định, ví dụ gần gũi với đời sống, các em có cơ hội trao đổi, thực hành cách từ chối và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Phương pháp này giúp kiến thức phòng, chống ma túy gắn với những tình huống cụ thể, giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.

Em Lò Thảo Mai, học sinh Trường THCS Sam Mứn chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy và những nguy cơ có thể gặp phải. Nếu bị rủ rê, lôi kéo, em sẽ bình tĩnh, kiên quyết từ chối, chủ động báo với thầy cô hoặc người lớn để được giúp đỡ. Em cũng sẽ nhắc nhở bạn bè cùng nâng cao cảnh giác, không thử hay sử dụng các chất ma túy”.

Hoạt động truyền thông về ma tuý được tổ chức đa dạng nhiều hình thức (tuyên truyền tại lớp học, toàn trường hoặc theo nhóm).

Ở mỗi môi trường giáo dục, việc tuyên truyền, phòng ngừa được các nhà trường triển khai phù hợp với đặc điểm tâm lý, lứa tuổi học sinh. Tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, bên cạnh lồng ghép kiến thức pháp luật trong hoạt động dạy học, nhà trường chú trọng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh cho học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết không tham gia tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật; đồng thời duy trì phối hợp với các bậc phụ huynh trong quản lý, giáo dục và định hướng các em trong học tập, sinh hoạt.

Cô giáo Bùi Thị Anh, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Ở lứa tuổi mới lớn, tâm sinh lý của các em học sinh có nhiều thay đổi. Sự hiếu kỳ, thiếu kỹ năng ứng phó trước những tình huống bất ngờ hoặc thiếu sự quan tâm, định hướng từ gia đình có thể khiến các em đối mặt với nhiều nguy cơ khó lường. Vì vậy, cùng với giáo dục trong nhà trường, việc phối hợp với phụ huynh để quản lý, định hướng lối sống cho học sinh được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm.

Để công tác tuyên truyền không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức một chiều, lực lượng Công an từ tỉnh tới cơ sở phối hợp với các cơ sở giáo dục đa dạng hóa hình thức tổ chức, kết hợp phổ biến pháp luật với hoạt động giao lưu và các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, như: Cuộc thi “Trường học không ma túy”, Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”, thi vẽ tranh phòng chống ma túy...

Học sinh Điện Biên tham gia Chung kết Cuộc thi "Trường học không ma túy năm 2026" do Công an tỉnh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy tại 15 trường học, thu hút hơn 7.500 học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó, tạo sự gắn kết giữa công tác giáo dục trong nhà trường với nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy tại cơ sở.

Đại úy Trần Hữu Đại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các gia đình và cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội để tăng cường hoạt động tuyên truyền; đẩy mạnh trao đổi thông tin nhằm phát hiện, phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa”.

Phòng, chống ma túy học đường là nhiệm vụ lâu dài, cần sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng. Khi được trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện, ứng phó và có ý thức tự bảo vệ, mỗi học sinh sẽ chủ động hơn trước những lời dụ dỗ, lôi kéo, góp phần ngăn chặn ma túy xâm nhập trường học, giữ gìn môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.