Xã Xuân Dương phát huy vai trò của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy.

Ở những địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, việc bảo đảm an ninh trật tự đặt ra yêu cầu phải chủ động nắm tình hình ngay từ thôn, bản. Tại xã Xuân Dương, phòng chống ma túy được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng địa bàn an toàn.

Năm 2026, địa phương triển khai kế hoạch xây dựng xã không ma túy, tập trung nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của các lực lượng và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy.

Cụ thể mục tiêu này, Công an xã đã tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 23/1/2026 về xây dựng xã không ma túy năm 2026 và tiếp tục giữ vững địa bàn không ma túy. Công tác tuyên truyền được triển khai tại các thôn, bản và cơ sở giáo dục; đồng thời vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, không để các nguy cơ phát sinh thành vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Trung tá Ma Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Xuân Dương, cho biết: Công tác phòng, chống ma túy được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Công an xã chủ động nắm tình hình, tăng cường tuyên truyền, quản lý các trường hợp có nguy cơ; phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa. Qua đó, kịp thời phát hiện những dấu hiệu liên quan đến ma túy, không để phát sinh phức tạp, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã không ma túy.

Lực lượng Công an xã Trần Phú tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Còn tại xã Cường Lợi, công tác này được cụ thể bằng việc xây dựng mô hình “Thôn không ma túy”. Ngày 14/7/2026, Công an xã tổ chức ra mắt mô hình “Thôn không ma túy” tại thôn Bản Pìn, phát động người dân chung tay phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Thông qua mô hình, trách nhiệm của từng hộ gia đình, mỗi người dân được đề cao trong việc chủ động phát hiện, thông tin và phối hợp ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy.

Không chỉ tập trung xây dựng địa bàn mới không ma túy, các địa phương đã đạt kết quả cũng chú trọng duy trì, giữ vững thành quả. Xã Trần Phú là một trong những địa bàn đạt xã không ma túy năm 2025. Toàn xã có 5 thôn xây dựng thôn không ma túy, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Các mô hình góp phần duy trì việc chủ động nắm tình hình, nâng cao cảnh giác và phòng ngừa nguy cơ phát sinh tệ nạn ngay từ cộng đồng.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, xây dựng địa bàn không ma túy không thể chỉ dựa vào những đợt cao điểm hay hoạt động của riêng lực lượng chức năng mà cần sự kiên trì, thường xuyên và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân. Đây chính là nền tảng để giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở các xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.